الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

تشافي: نحتاج 6 صفقات للتنافس على لقب دوري الأبطال

تشافي، فيتو
تشافي، فيتو

أكد تشافي مدرب برشلونة، أن زميله السابق ليونيل ميسي، سيحسم قراره حول مستقبله في الموسم الجديد، خلال الأسبوع المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، ولم يحسم البرغوث وجهته المقبلة، في ظل اهتمام برشلونة باستعادته، بجانب العرض المغري من الهلال السعودي.

تشافي يتحدث عن عودة ميسي 

وقال تشافي في حواره لصحيفة موندو ديبورتيفو "ميسي؟ لا أرى الأمور أكثر تعقيدًا الآن مما كانت عليه قبل أسبوع، الأبواب مفتوحة أمام البرغوث، وأعلم أنه سيساعدنا".

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وأضاف "ميسي لديه الكثير من الاحترام تجاه باريس، وسيقرر مصيره الأسبوع المقبل، وأخبروني هنا في برشلونة أن كل شيء تحت السيطرة".

وحول الوضع الاقتصادي لبرشلونة، كشف تشافي "يبذل النادي جهدًا هائلًا لاستعادة القدرة التنافسية. وفي هذا العام نحن في نفس الظروف التي كنا فيها العام الماضي، أو ربما قد تكون أسوأ".

وواصل "نحتاج 6 صفقات إذا أردنا التنافس على لقب دوري الأبطال، سنرى ما يمكننا فعله، كلهم يريدون القدوم للبارسا، لم أر أي لاعب يقول لنا لا ويفضل الذهاب لفريق آخر، تحدثت مع الكثير من اللاعبين، بمجرد التواصل معهم أو مقابلتهم، كانوا يقولون كم هو رائع اللعب مع برشلونة".

وزاد "قد لا نكون قادرين على التعاقد بما نرغب فيه، هذا هو الواقع، يطالب الجماهير بالليجا ودوري أبطال أوروبا، ولكننا لسنا على نفس المستوى مع أندية أخرى، ليس لدينا نفس المستوى الاقتصادي لمانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد ويوفنتوس".

وعن تجديد عقده، أوضح "تضاعفت الثقة عندما تدهورت النتائج بعض الشيء، وهذا يعني الكثير بالنسبة لي وللجهاز الفني، وكان لرئيس النادي خوان لابورتا لفتة عندما خسرنا أمام ريال مدريد في كأس الملك، وقال لي إنه يرغب في تجديد عقدي".

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