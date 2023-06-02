بالاك يضع روشتة تألق بايرن ميونخ فى الموسم المقبل

أكد لاعب منتخب ألمانيا السابق مايكل بالاك، أن نادي بايرن ميونخ سيتخذ المزيد من الإجراءات خلال العطلة الصيفية وسيتعين عليه تدعيم الفريق.

وأوضح بالاك فى تصريحات لصحيفة بيلد الالمانية أن بايرن ميونيخ سيحتاج إلى مستوى عالي في مركز المهاجم بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، مشيرا إلى أنه يميل لاستقدام جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي.

وسجل الفاريز 17 هدفًا لمانشستر سيتي في الموسم الحالي 2022/23، يستمر عقده في مانشستر حتى عام 2028 وتبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو.

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من ناحية اخري دخل ناديا بايرن ميونخ وبرشلونة في صراع على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف فريق بوروسيا دورتموند، خلال الموسم الحالي.

وينتهي عقد الظهير الأيسر الدولي البرتغالي رافائيل جيريرو مع بوروسيا دورتموند في الشهر المقبل، وأعلن النادي الألماني رحيله بشكل رسمي.

صراع بين برشلونة وبايرن ميونخ على جيريرو

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فقد أجرى بايرن ميونخ محادثات مع ممثلي رافائيل جيريرو في الأسابيع الأخيرة، من أجل ضمه إلى الصفوف البافارية في صفقة مجانية.

وكانت المفاوضات بدأت مع جيريرو من قِبَل حسن صالح حميديتش المدير الرياضي، وأوليفر كان الرئيس التنفيذي، واللذين أقيلا من إدارة بايرن ميونخ قبل أيام.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن القرار النهائي في صفقة جيريرو سيتخذ من قبل المديرين الجدد، إلى جانب المدرب توماس توخيل.

يذكر أن جيريرو سبق له التدرب تحت قيادة توخيل في بوروسيا دورتموند، لمدة موسم واحد.

وكانت "سكاي ألمانيا" قد أكدت في وقت سابق دخول برشلونة في محادثات مكثفة مع الظهير البرتغالي، موضحة أنها "كانت إيجابية للغاية".

أفضل لاعب في الدوري الألماني

حصل الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، على جائزة جديدة في الدوري الألماني.

ووفقا للحساب الرسمي للبوندسليجا، حصل جود بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب في البطولة خلال الموسم الحالي.

وخاض بيلينجهام 31 مباراة مع دورتموند بالدوري الألماني هذا الموسم وأحرز 8 أهداف، بينما قدم 5 تمريرات حاسمة.

واقترب جود بيلينجهام من الرحيل عن بوروسيا دورتموند، صوب ريال مدريد، حيث أفادت بعض التقارير، بأن الملكي توصل لاتفاق مع اللاعب بشأن ضمه في الصيف، بينما يتبقى الاجتماع بمسئولي النادي الألماني للتفاوض حول قيمة الصفقة.