سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة وتحويلات بمحور 26 يوليو

انتظمت الحركة المرورية صباح اليوم الجمعة، أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وسط تواجد خدمات الانتشار السريع لتدخل في حالة الطوارئ.

الحالة المرورية اليوم الجمعة

وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

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حالة المرور على الطرق

كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

سيارات الإغاثة على الطرق

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

تحويلات مرورية بسبب غلق محور 26 يوليو بسبب إنشاء المونوريل.



فيما اجرت الادارة العامة للمرور الجيزة عملية غلق بمحور 26 يوليو كليا اعلي نفق وادي النيل بالاتجاهين لإزالة كباري المشاه المتعارضة مع مشروع المونوريل لمدة يومًا واحدًا،مع إجراء تحويلات مرورية منعا لتكدس السيارات.

وقال مصدر أمني، انه في اطار تنفيذ الاعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والقيام بالاعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور 26 يوليو مما يستلزم ازالة كبارى المشاه المتعارضه مع المشروع.



وأوضح المصدر،أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى بمحور 26 يوليو بالإتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبرى المشاه الثاني الكائن بالإتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادى النيل نظرًا لوقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق) وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة حتى الساعة ١٢ ظهرًا ذات السوم.



وأوضح المصدر،أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-



اولًا: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو



- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.



- استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخري الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا الى كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين.



ثانيًا: الإتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر:-



- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته



- استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا الى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر.



وأستطرد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لتسهيل حركة سير المركبات.