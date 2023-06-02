الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق، والقاهرة تشكل لجنة لمراجعة شاسيهات الإعلانات على الطرق والكباري

نشر قسم أخبار مصر بجريدة فيتو على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

العاصفة الترابية، قدم عدد من أطباء الجلدية وأمراض الصدر والحساسية مجموعة من النصائح لذوي الحساسية الجلدية والصدرية وحساسية العيون والجيوب الأنفية، مناشدين هؤلاء المرضى البقاء بالمنزل الجمعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تستمر ارتفاع درجات الحرارة ويسود طقس معتدل صباحا، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من غرب الدلتا والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التى سقطت فوق كوبرى أكتوبر أعلى عزبة أبو حشيش بحى حدائق القبة بسبب العاصفة الترابية القوية التي تعرضت لها العاصمة ظهر أمس.

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق كلي بمحور 26 يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبري المشاة الثاني الكائن بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادى النيل نظرًا لوقوف معدة من الحجم الكبير ونش رفع عملاق).

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية 2023، أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أمام طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور الحصول على النتيجة مجانا عبر موقعها الإلكتروني بعد اعتمادها رسميا أمس الأربعاء من قبل محافظ القاهرة.

نفت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل قاطع ما تردد عن تقديمها لمساعدات أو منح مالية لمساعدة المواطنين غير المعلن عنها عبر بياناتها الرسمية أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقعها الإلكتروني الرسمي.

تفقد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بوزارة الزراعة، والدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي محطات غربلة تقاوي القمح بمحافظة الشرقية.