الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق، والقاهرة تشكل لجنة لمراجعة شاسيهات الإعلانات على الطرق والكباري
نشر قسم أخبار مصر بجريدة فيتو على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:
نصائح مهمة للمواطنين للحماية من العاصفة الترابية غدا
العاصفة الترابية، قدم عدد من أطباء الجلدية وأمراض الصدر والحساسية مجموعة من النصائح لذوي الحساسية الجلدية والصدرية وحساسية العيون والجيوب الأنفية، مناشدين هؤلاء المرضى البقاء بالمنزل الجمعة.
طقس الجمعة: تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تستمر ارتفاع درجات الحرارة ويسود طقس معتدل صباحا، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من غرب الدلتا والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
القاهرة تشكل لجنة لمراجعة شاسيهات الإعلانات على الطرق والكباري بعد سقوط لافتة أكتوبر
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التى سقطت فوق كوبرى أكتوبر أعلى عزبة أبو حشيش بحى حدائق القبة بسبب العاصفة الترابية القوية التي تعرضت لها العاصمة ظهر أمس.
غلق كلي بمحور 26 يوليو أعلى نفق وادي النيل لمدة يوم (صور)
أعلنت محافظة الجيزة عن غلق كلي بمحور 26 يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبري المشاة الثاني الكائن بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادى النيل نظرًا لوقوف معدة من الحجم الكبير ونش رفع عملاق).
ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة
برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية 2023، أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أمام طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور الحصول على النتيجة مجانا عبر موقعها الإلكتروني بعد اعتمادها رسميا أمس الأربعاء من قبل محافظ القاهرة.
التضامن تحذر المواطنين من التعامل مع المصادر والأشخاص المجهولة بشأن المنح المالية
نفت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل قاطع ما تردد عن تقديمها لمساعدات أو منح مالية لمساعدة المواطنين غير المعلن عنها عبر بياناتها الرسمية أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقعها الإلكتروني الرسمي.
الزراعة تستعد مبكرا لموسم القمح المقبل (صور)
تفقد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بوزارة الزراعة، والدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي محطات غربلة تقاوي القمح بمحافظة الشرقية.