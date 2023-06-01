غلق كلي بمحور 26 يوليو أعلى نفق وادي النيل لمدة يوم (صور)

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق كلي بمحور 26 يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبري المشاة الثاني الكائن بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادى النيل نظرًا لوقوف معدة من الحجم الكبير ونش رفع عملاق).

ويستمر الإغلاق لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة ١٢ صباحا يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢ حتى الساعة ١٢ ظهرًا بنفس اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢، ذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر والقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور ٢٦ يوليو مما يستلزم إزالة كباري المشاة المتعارضة مع المشروع.



غلق كلي بمحور 26 يوليو أعلى نفق وادي النيل



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات.

وأشار المحافظ، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-

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غلق كلي بمحور 26 يوليو أعلى نفق وادي النيل





أولًا: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو



- حركة المركبات القادمة من هذا الاتجاه وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.



۲ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا الى كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين.

ثانيًا: الاتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر:-

١- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته

٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا الى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لتسهيل حركة سير المركبات.

تسليم النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف بسرعة إستكمال أعمال تسليم النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذى يتضمن محطات ( الأهرامات- المريوطية- العريش- المطبعة- الطالبية- مدكور- المساحة).



وفي ذلك الإطار تقوم محافظة الجيزة باستكمال تسليم الشركة المنفذة النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق ( المساحة ) "المرحلة الثانية " مع ترك حارة مرورية للطوارئ بعرض 3م تحديدًا بدايةً من أمام شارع سيد أبوالخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد بطول مايقرب من 300 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

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