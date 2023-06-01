القاهرة تشكل لجنة لمراجعة شاسيهات الإعلانات على الطرق والكباري بعد سقوط لافتة أكتوبر

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التى سقطت فوق كوبرى أكتوبر أعلى عزبة أبو حشيش بحى حدائق القبة بسبب العاصفة الترابية القوية التي تعرضت لها العاصمة ظهر اليوم.



وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بسقوط لوحة إعلانية مثبتة علي شاسيه حديد تتبع إحدى الشركات الإعلانية الخاصة على سيارتين ودراجة بخارية فوق كوبرى أكتوبر وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولى الحى والإسعاف لموقع الحادث، كما تم عمل التحويلات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأصدر اللواء خالد عبد العال تعليماته بتشكيل لجنة لمراجعة كافة اللوحات الاعلانية المثبتة على شاسيهات لبيان مدى تأثرها من العاصفة القوية التي تعرضت لها القاهرة حرصًا على حياة المواطنين .

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وكان البلاد شهدت تقلبات جوية شديدة اليوم بالتزامن مع النصف الأخير من فصل الربيع، تمثلت فى أجواء شديدة الحرارة وعاصفة ترابية أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية، كما شهدت بعض المناطق أمطارا متوسطة الشدة

عاصفة ترابية

وتعد هذه أول موجة شديدة الحرارة الأولى فى ربيع 2023 حيث سجلت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى ٤٠ درجة مئوية، وذلك بسبب تعرض البلاد إلى منخفض حراري خماسينى يومى الخميس والجمعة وتبقى هذه الأجواء مستمرة إلى الغد حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.



ووصلت الرؤية الأفقية فى القاهرة إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة