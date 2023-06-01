رياح محملة بالأتربة، تعرف على طقس المنيا اليوم الخميس 1-6-2023

طقس المنيا اليوم، تشهد محافظة المنيا، اليوم الخميس 1-6-2023 حالة من الطقس المتقلب، حيث هبت رياح محملة بالتربة وسقطت أمطار خفيفة لدقائق معدودة في أماكن متفرقة وغطت الغيوم سماء المحافظة.

طقس المنيا

طقس المنيا اليوم

وقبل أيام شهدت محافظة المنيا طقس متقلب وسقطت أمطار خفيفة في أماكن متفرقة مما دفع المحافظة إلي رفع درجة الاستعداد وإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

محافظ المنيا

وكلف محافظ المنيا، في وقت سابق، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات تقلبات الطقس.

Advertisements

غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المنيا

وتم تفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.



وتستقبل محافظة المنيا، شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.