الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

الزراعة تستعد مبكرا لموسم القمح المقبل (صور)

تقاوي القمح، فيتو
تقاوي القمح، فيتو

تفقد الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بوزارة الزراعة، والدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي محطات غربلة تقاوي القمح بمحافظة الشرقية.


وقال رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي «إن محطات الإعداد وغربلة التقاوي بالمحافظات امتلأت عن آخرها هذا الموسم 


والبالغ عددها 14 محطة على مستوى الجمهورية، حيث تم استلام كميات من تقاوى القمح والفول والشعير طبقا للمستهدف حتى الآن استعدادًا للموسم الزراعي المقبل 2023/ 2024، وذلك في إطار تعليمات وزير الزراعة بضرورة الوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة إلى 100% والناتجة من القطاع الخاص والقطاع الحكومى.

 

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تقاوي القمح المعتمدة بمخازن الزراعة

أضاف "حاتم" أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي استعدت جيدا هذا الموسم في محطات الغربلة بالمحافظات لاستلام التقاوي التي تم التعاقد عليها مع المزارعين والجهات المختلفة، حيث شهدت المحطات فتح صوامع لأول مرة منذ فترة طويلة من بينها صوامع محافظة الشرقية التي ظلت مغلقة منذ عام 1994.

تقاوي القمح في مخازن الزراعة


أكد أيضا أن زراعة التقاوى المعتمدة وذات الجودة العالية تعد أهم أسباب زيادة الإنتاجية في المحاصيل وعلى رأسها القمح الذي يعتبر أهم السلع الإستراتيجية، وخلال الموسم الماضي كانت نسبة التغطية  تقريبا 70% من تقاوي القمح المعتمدة مما ساهم في رفع الإنتاجية لوحدة الفدان.

 

وأشار رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوى أن الدولة تولى ملف التقاوى اهتماما كبيرًا، نظرًا لما يشهده العالم من أزمة في إنتاج الغذاء، لافتًا إلى أن الوزارة حققت تقدمًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية في إنتاج التقاوي للقمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس ومحاصيل الأعلاف.

 

وأضاف أنه بداية من العام المقبل سيتمكن كل مزارع قمح من زراعة تقاوي معتمدة وبنسبة 100%، وسيتم طرحها بمنافذ الوزارة طبقا للخريطة الصنفية في كل محافظة الأمر الذي يحد من الإصابة بالآفات والأمراض، لافتا إلى أن الأصناف المسجلة في معهد المحاصيل الحقلية هى الأصناف الأكثر إنتاجية وقد ثبت كفاءتها وموائمتها لجميع الظروف البيئية.

 

وتابع أن إدارة التقاوي تمتلك 268 منفذ للتقاوى بالمحافظات كذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الادارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والجهات المعنية للوصول بالوزارة.

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