الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

نصائح مهمة للمواطنين للحماية من العاصفة الترابية غدا

العاصفة الترابية،
العاصفة الترابية، فيتو

العاصفة الترابية، قدم عدد من أطباء الجلدية وأمراض الصدر والحساسية مجموعة من النصائح لذوي الحساسية الجلدية والصدرية وحساسية العيون والجيوب الأنفية، مناشدين هؤلاء المرضى البقاء بالمنزل غدا الجمعة.

 

وأكد أطباء أمراض الجلدية والحساسية أهمية تناول أقراص الحساسية المضادة للهستامين يوميا ولمدة أسبوع.

 

وكان قد وجه الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، نصائح لمرضى الحساسية الجلدية والصدرية، بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح بعض محافظات مصر اليوم، وغدًا.

 

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طلب مهم من هاني الناظر لمرضى الحساسية

وكانت روشتة مرضى الحساسية والعاصفة الترابية، التي وجهها الدكتور هاني الناظر، هي أنه طالب المرضى بالبقاء في منازلهم غدًا الجمعة، مع الحرص علي تناول قرص يوميًا من أقراص الحساسية المضادة للهيستامين. 

 

وكتب الدكتور هاني الناظر، في نصائحه لمرضى الحساسية والعاصفة الترابية، تدوينة بالفيس بوك "انصح  الذين يعانون من الحساسية الجلدية والصدرية وحساسية العيون والجيوب الأنفية بالبقاء بالمنزل غدا الجمعة باذن الله  والحرص علي تناول أقراص الحساسية المضادة للهستامين الآن وفورًا وقرص يوميا ولمدة أسبوع بإذن الله. وربنا يحفظكم جميعا". 

 

تعليمات مهمة من الصحة للمواطنين

 

ونصحت وزارة الصحة المواطنين، خلال فترة التقلبات الجوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى حساسية  الصدر لمنع تعرضهم لمضاعفات نتيجة تغيرات الجو ووجود أتربة وأمطار. 

وقالت وزارة الصحة إن أهم التعليمات التى يجب اتباعها هى: 

١-  وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب

 

٢- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيـب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية

 

٣- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف

- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط

 

٥-ارتـداء الكمامـة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلـى الشعب الهـوائية

 

٦- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأمـاكـن المزدحمـة لتجنب الشعور بالاختناق.

 

٧-شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

البيئة تحذر المواطنين

وأصدرت وزارة البيئة صباح اليوم بيانا عاجلا بشأن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال يومي الخميس والجمعة. 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين ١-٢ يونيو وجود نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومتوقع نشاط رياح جنوبية غربية.

 

مؤشرات جودة الهواء

وأوضحت وزيرة البيئة أنه الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية. 

وأهابت وزارة البيئة بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وتؤكد الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.

كانت شهدت شوارع القاهرة والجيزة عاصفة ترابية، أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الحساسية وجيوب الأنفية من الخروج، كما طالبت المواطنين بالابتعاد عن لوحات الإعلانات

وتبقي هذه الأجواء مستمرة إلى الغد حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد  ،لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا.

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