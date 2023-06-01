ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية 2023، أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أمام طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور الحصول على النتيجة مجانا عبر موقعها الإلكتروني بعد اعتمادها رسميا أمس الأربعاء من قبل محافظ القاهرة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول علي النتيجة من خلال الرابط من هنا

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الآن في القاهرة

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه يمكن للطلاب الشهادة الإعدادية 2023 الحصول على النتيجة اليوم الخميس عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، وذلك من خلال إدخال رقم جلوس الطالب والدخول على البوابة من هنــا أو من هنــا

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نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة الآن

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالبا وطالبة حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالبا وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩ % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك ٢٥٩ طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية مشيرا إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥% ، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%.

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة من هنـــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــــا

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.