التضامن تحذر المواطنين من التعامل مع المصادر والأشخاص المجهولة بشأن المنح المالية

نفت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل قاطع ما تردد عن تقديمها لمساعدات أو منح مالية لمساعدة المواطنين غير المعلن عنها عبر بياناتها الرسمية أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقعها الإلكتروني الرسمي.

التضامن تدعو المواطنين لعدم الانخداع لمصادر غير رسمية

وأكدت الوزارة أنها ليس لها أي علاقة بروابط أو مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعت المواطنين للتسجيل للحصول على منح أو مساعدات.

كما أهابت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين بضرورة التأكد من مثل هذه المعلومات عن طريق حسابات وزارة التضامن الاجتماعي عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال بياناتها الرسمية، التي تنشرها يوميا.

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دعم الفئات الاولي بالرعاية

تسعى وزارة التضامن جاهدة من خلال برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة للاهتمام بحياة الفئات الأولي بالرعاية الاجتماعية في المحافظات والقرى، ومن ضمن أبرز برامج الحماية الاجتماعية لدى وزارة التضامن برنامج لتقديم مساعدات مالية شهرية نتيجة الأضرار الناتجة عن ظروف خارجة عن الإرادة كالحوادث المفاجئة والكوارث الطبيعية غير المتوقعة.

شروط الحصول على المساعدات المالية الشهرية نتيجة الأضرار الناتجة عن ظروف خارجة عن الإرادة

١- لابد أن لا يكون للأسرة أي دخل أكثر من (100) جنيهًا من أى مصدر كان.

٢- إذا كان دخل الأسرة 100 جنيه شهريا استحقت الأسرة الفرق بين هذا المبلغ والمبلغ المحدد للمساعدة على ألا يتم حساب المساعدات التالية:-

المساعدات التى تصرف على سبيل العلاج.

- المساعدات النقدية التى تصرف فى المناسبات وبصفة غير منتظمة فى الأعياد والمواسم المختلفة.

- البدلات التى تمنح للأبناء الملتحقين بالمدارس والمعاهد وكذا البدلات التى تمنح للرائدة الريفية.

طريقة الحصول علي المساعدات المالية الشهرية من وزراء التضامن

طلب من العميــل يقدم لأقرب وحدة شئون اجتماعية لمحل إقامته.

وفي وقت سابق قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي إن المؤسسة قامت بتقديم مساعدات مالية وعينية إلى 30 ألف أسرة أولى بالرعاية مستفيدة على مستوى المؤسسة العامة مركزيا و18 محافظة وهى الجيزة والمنيا وأسوان وأسيوط ودمياط وبنى سويف وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والشرقية - الغربية – الوادى الجديد – سوهاج – المنوفية – البحر الأحمر- قنا - الدقهلية.

الفئات الأولى بالرعاية

وأضافت القباج أن ذلك يأتي في إطار دور المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في تنمية المجتمع والمشاركة في تقديم المساعدات للفئات الأولى بالرعاية خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تغطية الأسر الأولى بالرعاية بمظلة الحماية تأتي فى إطار دعم هذه الأسر وتمكينها، وتم تقديم هذه المساعدات المالية والعينية عبر المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى وأفرعها بالمحافظات المشار إليها.

تمويل مشروعات متناهية الصغر

وأشارت القباج إلى أن المؤسسة تقوم عبر برامج التمكين الاقتصادى بتمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية، حيث تستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التى تتمثل فى المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومى ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.