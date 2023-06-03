السبت 03 يونيو 2023
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عقارات

الإسكان تطرح أحواشا زراعية بمدينة العاشر من رمضان في مزاد علني

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

العاشر من رمضان، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة لوزارة الإسكان عن طرح عدد  ۱۰ حوش زراعية بالغابات ( الأولى - الثانية - شمال الغابة الخامسة) بمساحات تتراوح من (٥) أفدنة إلى ١١ فدانا) بمدينة العاشر من رمضان.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر كراسة الشروط والمواصفات والتي تطلب من مقر الجهاز وهذا نظير سداد مبلغ (۲۹۹ ج)، مائتين وتسعة وتسعين جنيها، لكل حوش زراعي.

وتعقد جلسة المزاد العلني الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز يوم الاثنين الموافق ٢٤ - ٧ - ٢٠٢٣.

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طريقة وأنظمة السداد

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى ضرورة سداد مبلغ تأمين دخول المزاد ٢٠٠٠٠٠ مائتي ألف جنيه، لكل حوش زراعي في موعد غايته جلسة المزاد للاشتراك.

يتم استكمال سداد ( نسبة ٢٥٪ و١٪ مصاريف إدارية و٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء ) من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، هذا كما يتم سداده الباقي بنظم تقسيط ميسرة.

يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الاستلام هذا كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲ ) لسنة ۲۰۱٨ قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

 

أراضي المقابر، مواعيد تسليم الأراضى بمدينة بدر

أراضى المقابر، كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن مواعيد تسليم أراضى المقابر للمتقدمين والفائزين بحجزها بمدينة بدر.

وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه سيتم تسليم قطع أراضي المقابر المخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها خلال شهر يناير الماضي، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2/7/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 16/7/2023، وذلك في أيامٍ محددة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 660: 685، يوم الأحد 2/7/2023، والقطع من 686: 711، يوم الإثنين 3/7/2023، والقطع من 712: 737، يوم الثلاثاء 4/7/2023، والقطع من 738: 763، يوم الأربعاء 5/7/2023، والقطع من 764: 789، يوم الأحد 9/7/2023، والقطع من 790: 815، يوم الإثنين 10/7/2023، والقطع من 816: 841، يوم الثلاثاء 11/7/2023، والقطع من 842: 861، يوم الأربعاء 12/7/2023، وتخصيص يوم الأحد الموافق 16/7/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه في حالة عدم الحضور والالتزام بالمواعيد المحددة لاستلام قطعة الأرض المخصصة سيتم تطبيق اللائحة العقارية وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

حددت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الخميس الموافق 1 يونيو لسحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر التي تطرحها الهيئة بمدينة العاشر من رمضان.

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