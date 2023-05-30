طرح 14 محلا تجاريا ومخبزا بمدينة برج العرب بالمزاد العلني

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة لوزارة الإسكان عن طرح عدد ١٤ محلا تجاريا ومخبزا بمساحات تتراوح من ١٩م٢ إلى ٢٧٨م٢ بالمناطق المختلفة بمدينة برج العرب.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر كراسة الشروط والمواصفات والتي تطلب من مقر الجهاز وهذا نظير سداد مبلغ (۲۹۹ ج)، مائتين وتسعة وتسعين جنيها، لكل محل أو مخبز.

تعقد جلسة المزاد العلني الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر جهاز مدينة برج العرب يوم الأحد الموافق ١٦ - ٧ - ٢٠٢٣.

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وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى ضرورة سداد مبلغ تأمين دخول المزاد ٢٥٠٠٠ج خمسة وعشرون ألف جنيه لكل محل أو مخبز في موعد غايته جلسة المزاد للاشتراك.

ويتم استكمال سداد نسبة ١٠٪ و۱٪ مصاريف إدارية و٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الاجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد و٥% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

طريقة وأنظمة السداد

والباقي 90% يمكن سداده بإحدى الطريقتين التاليتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة الى 0.5٪ مصاريف تحصيل + 2٪ طبقًا لمنشور وزارة المالية.

على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة وذلك قبل الاستلام، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الاستلام هذا كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲ ) لسنة ۲۰۱٨. قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

الإسكان تطرح وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني

كشف المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح 10 محال تجارية بأنشطة متنوعة، وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (21 م٢: 102 م٢)، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (62 م٢: 119 م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بمزاد علني.

ولفت رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة مزاد بيع المحال والصيدليتين، يوم الإثنين الموافق 19/6/2023 بمقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة مزاد بيع الوحدات المهنية والإدارية، يوم الإثنين الموافق 10/7/2023، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

ولفت رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة مزاد بيع المحال والصيدليتين، يوم الإثنين الموافق 19/6/2023 بمقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة مزاد بيع الوحدات المهنية والإدارية، يوم الإثنين الموافق 10/7/2023، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.