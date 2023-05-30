الثلاثاء 30 مايو 2023
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عقارات

المجتمعات العمرانية تعلن عن تطبيق سهل لدفع فاتورة الكهرباء بالمدن الجديدة إلكترونيا

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيتو

هيئة المجتمعات العمرانية، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية متمثلة في عدد من أجهزة المدن الجديدة عن إتاحة التحديث الأخير لبرنامج الدفع الإلكتروني تطبيق "سهل" متضمنا امكانية الشحن الإلكتروني لكروت العدادات مسبقة الدفع.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان خطوة انشاء تطبيق "سهل" تأتي كواحدة من خطوات التحول الرقمي لمنظومة العدادات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال منظومة موحدة ومركزية ومؤمنة وذلك ترشيدا للاستهلاك وتقليل الفواقد والمحاسبة الفعلية على الاستهلاك.

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أعلان جهاز مدينة العبور، فيتو

وأضافت هيئة المجتمعات العمرانية ان البرنامج متاج على متجر "جوجل" للهواتف التي تعمل بنظام "اندرويد" وتدعم خاصية (NFC) على أن يتم إتاحته للهواتف التي تعمل بنظام (iOS) خلال الايام القليلة المقبلة.

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية إلى انه جاري حاليًا الانتهاء من إتاحة الخدمة من نقاط البيع المنتشرة بمحلات التجزئه بالمدن الجديدة.

مشددة على المواطنين انه يجب وضع الكارت على العداد قبل عملية الشحن من خلال الشحن الإلكتروني أو لن تتم عملية الدفع.

تطبيق سهل، فيتو

إنشاء سوق حضاري بمدينة القاهرة الجديدة لحل أزمة الباعة الجائلين

وفي سياق أخر أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنه جارٍ الآن من خلال إدارة العقود والعطاءات بالجهاز طرح عملية مشروع إنشاء سوق حضاري نموذجي بالتجمع الثالث على مساحة ٧٦١٧٢ مترًا مربعًا اى حوالي ١٨,١ فدان.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة انه من المقرر نقل الباعة الجائلين والقضاء على العشوائيات والإشغالات بمدينة القاهرة الجديدة وللحفاظ على المظهر الحضاري، في إطار جهود جهاز المدينة ومجلس الأمناء للتصدي للأسواق العشوائية الباعة الجائلين واستبدالها بأخرى حضارية.

وفى ذات السياق أكد الدكتور محمد زكي الوحش رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة أن السوق يتكون من:

١- منطقة تجارية بها محلات ومبنى ادارى

٢-منطقة ترفيهية مكونة من: - 
محلات وكافيهات  ومحطة وقود+ مسجد وكيدز اريا

٣- منطقة أسواق يومية

٤- منطقة أسواق اسبوعية

٥- منطقة أسواق موسمية

٦- ساحة انتظار مغطاة للسيارات

٧_ مناطق خضراء وبرجولات ونوافير

واكد محمد زكي الوحش ان السوق يعتبر نقلة حضارية تلبى جميع متطلبات وفئات الشعب بالمدينة.

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