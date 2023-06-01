شقق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل ومعدلات تنفيذ المشروع بإخميم الجديدة

شقق الإسكان الاجتماعي، كشف المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، عن تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروع شقق الإسكان الاجتماعي بالمدينة، لافتا إلى استكمال تنفيذ (288) وحدة سكنية "إسكان اجتماعي" بتكلفة ٥٢ مليون جنيه حيث تجاوزت نسبة الإنجاز العينى ٧٥٪، لافتاَ إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، وكذا أعمال الواجهات الخارجية للعمارات ومتوقع الانتهاء من المشروع قريبًا.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، مشروع تنفيذ ملعب خماسي على مساحة ٨٦٠٠ م٢ تقريبًا، حيث إن نسبة الإنجاز العينى بالمشروع تجاوزت ٧٠ ٪.

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شقق الاسكان الاجتماعي

كما تابع المهندس مصطفي هارب، استكمال تنفيذ 20 عمارة " إسكان اجتماعي " تضم 480 وحدة سكنية، حيث تم الاستلام الابتدائي للعمارات وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع.

واجتمع المهندس مصطفى هارب، بالشركات العاملة بالمدينة لدفع عجلة العمل وبحث جميع معوقات التنفيذ وسبل حلها بالمشروعات الجارية بالمدينة، حيث ضم الاجتماع مسئولي شركات المرافق والإسكان والخدمات العاملة بالمدينة، والجهاز، بهدف وضع برامج زمنية مكثفة لدفع عجلة العمل وتذليل العقبات.

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة المتابعة اليومية والعمل بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم لإنهاء المشروعات فى المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وضرورة تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة العمل بمشروعات المرافق والطرق ومراعاة جودة تنفيذ مشروعات الإسكان الجارية بالمدينة طبقًا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

طرح أراضى المقابر

حددت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الخميس الموافق 1 يونيو لسحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر التي تطرحها الهيئة بمدينة العاشر من رمضان.

وتطرح الهيئة 261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (٤٠م٢) تقريبًا للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة (60م2 ) للقطعة، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للمقيمين بمدن (العاشر من رمضان – الشروق – العبور) بنظام مقابل الانتفاع.

وشروط التقديم والحجز كالتالي:

- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًّا "مواطن مصري الجنسية" وليس شخصًا معنويًّا "شركة أو مؤسسة".

- يكون من قاطني مدن (العاشر من رمضان – الشروق – العبور).

-ألَّا يكون قد سبق تخصيص مقبرة "مبنى أو أرض" له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر).

-لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

-يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم إعلان موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق.