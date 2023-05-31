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الإسكان تعلن طرح محال تجارية بالمزاد العلني في الشيخ زايد

محال تجارية، فيتو
محال تجارية، فيتو

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة لوزارة الإسكان طرح عدد ١٤ محلًا تجاريًّا بمساحات تتراوح من ١٢م٢ إلى ٥٠م٢ أسفل العمارات السكنية بالحى (۱۳) بمدينة الشيخ زايد.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر كراسة الشروط والمواصفات والتي تطلب من مقر الجهاز وهذا نظير سداد مبلغ (۲۹۹ ج)، مائتين وتسعة وتسعين جنيهًِا، لكل محل.

وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق ٢٦ - ٧ - ٢٠٢٣.

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وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية إلى ضرورة سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ ٢٥٠٠٠ج خمسة وعشرين ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد للاشتراك.

ويتم استكمال سداد نسبة ١٠٪ + ۱ مصاريف إدارية و٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد و٥% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

 

طريقة وأنظمة السداد

والباقي 90% يمكن سداده بإحدى الطريقتين التاليتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة الى 0.5٪ مصاريف تحصيل + 2٪ طبقًا لمنشور وزارة المالية.

على أن يستحق القسط الأول  بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة وذلك قبل الاستلام، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الاستلام هذا كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲ ) لسنة ۲۰۱٨ (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة).

 

وزير الإسكان: منطقة الزيتونة بجنوب سيناء تضم 21 مجمعا سكنيا 

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولتهما التفقدية لمكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمنطقة الزيتونة، وهي إحدى مكونات المشروع، ويرافقهم مسؤولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات المنفذة للمشروع.

 

منطقة الزيتونة تضم 21 مجمعا سكنيا بها 564 وحدة 

وتجول الدكتور عاصم الجزار، واللواء خالد فودة، ومرافقوهما، بمنطقة الزيتونة، وتفقدوا أعمال تشطيب الوحدات السكنية، وتضم منطقة الزيتونة، 21 مجمعا سكنيا بها 564 وحدة (26 وحدة بكل مجمع - أرضي + أول)، تشطيب فوق متوسط – فاخر، بمساحات من 100: 230 م2)، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع، إضافة إلى إنشاء خدمات متكاملة (مسجد – كنيسة – محال تجارية)، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات.

وزير الإسكان يختتم جولة مكونات مشروع تطوير التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين

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