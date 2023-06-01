رحلة بحث عن عمل انتهت بوفاته، تفاصيل تخلص عشريني من حياته على سطح منزله بأبو النمرس

رحلة بحث عن فرصة عمل دامت شهور دون جدوى لاحقها تردي أوضاع مالية وأزمة نفسية، كُتب معها الفصل الأخير في حياة شاب في ربيع عمره، أعلى سطح منزله بـ مركز أبو النمرس جنوب الجيزة.



إخطارا تلقاه اللواء محمد الشرقاوى مدير مباحث الجيزة من العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب عشريني العمر مشنوقا أعلى سطح منزله بمنطقة شبرامنت نطاق مركز أبو النمرس.



توجيهات سريعة من قِبل اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط البلاغ وسماع أقوال أسرته.

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تحريات ومعاينة العقيد مصطفى زيدان مفتش مباحث فرقة الجنوب والرائد مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس، بينت أن الشاب ذو الـ20 عامًا كان يعاني من أزمة نفسية بعد مكوثه في المنزل دون عمل وتردي أوضاعه المالية، قرر معها التخلص من حياته شنقا ليصعد أعلى سطح منزله وتخلص من حياته مستخدمًا إيشارب.



ونفت أقوال أسرته وجيرانه وجود شبهة جنائية حول وفاته وأنه من تخلص من حياته شنقا، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الطب الشرعي.



دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.