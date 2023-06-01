بسبب خلافات شخصية، إطلاق رصاص وقنابل في حفل زفاف بسوريا

تكثر الحوادث التي تقع في حفلات الزفاف، الأمر الذي يعكر الفرحة في تلك المناسبة، ويحولها إلى مأتم، وفي إحدى الحفلات بسوريا وقع حادث إطلاق نار تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.



إطلاق نار في حفل زفاف بسوريا



وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن شخصين لقيا مصرعهما بينما أصيب العشرات بجروح في حادث إطلاق نار جراء إلقاء قنبلتين وإطلاق نار على حفل زفاف في بلدة المشرفة بحمص.

ومن جانبها قالت وزارة الداخلية السورية في بيان صادر عنها اليوم:" ورد إخبار إلى شرطة ناحية عين النسر بمحافظة حمص بإقدام شخصين على إلقاء قنبلتين وإطلاق نار، في حفل زفاف ضمن بلدة المشرفة ووقوع إصابات بين الحاضرين".

وأكدت وزارة الداخلية السورية في بيانها:" أن دوريات الشرطة توجهت إلى المكان حيث تبين وفاة شخصين وإصابة سبعة وأربعين آخرين بعضهم بحالة خطرة.

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وأشارت وزارة الداخلية في بيانها إلى أنه تم إسعاف المصابين ونقل المتوفين إلى مشافِ حمص.

وذكرت الشرطة السورية في بيانها أن التحقيق الأولي كشف إقدام شخصين (فادي وحازم) من قرية عقيربات بإلقاء قنبلتين وإطلاق نار على حفل الزفاف، بسبب خلافات شخصية، ومن ثم لاذا بالفرار.

وأكدت أن التحقيقات مازالت مستمرة والأبحاث جارية عنهما لإلقاء القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

ووقع حادث مشابه في الأردن، حيث أصيب 3 أشخاص من بينهم طفل في الـ 8 من العمر، في حفل زفاف بالأردن بعد أن فقد مطلق النار السيطرة على السلاح الذي يحمله، ما حول الحفل إلى مأساة.



إصابة أشخاص في إطلاق نار بالأردن



ووقع الحادث في حفل زفاف في منطقة الريان في لواء الأغوار الشمالية، غربي محافظة إربد.



ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن مسؤول أمني قال:" إن الحادث وقع عندما فقد مطلق العيارات النارية السيطرة على سلاحه عند إطلاقه النار في الهواء".

وأشار المسئول الأردني إلى أن المصابين في حالة صحية جيدة وتم إسعافهم إلى مستشفى أبو عبيدة بن الجراح الحكومي مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تحقق في حيثيات الحادثة.

ويعتبر إطلاق النار في الأفراح "ظاهرة" غير محببة رغم شيوعها، ونظرا لكثرة الحوادث بسبب هذه الظاهرة كثفت السلطات الأردنية حملاتها التوعوية ضدها، وفرضت عقوبات حازمة ضد مرتكبيها.

وفي يناير الماضي، كشفت السلطات الأردنية، ملابسات جريمة قتل وافد من جنسية عربية ظلت مجهولة لـ 35 عامًا، معلنة القبض على مرتكبها.



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