الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

الصحة للمواطنين: ارتداء الكمامة يحمي من الأتربة

التقلبات الجوية،
التقلبات الجوية، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح للمواطنين لمواجهة الاتربة والحماية منها.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة للحماية من الأتربة وكذلك غلق النوافذ والأبواب باحكام بالإضافة إلى حمل بخاخ الربو تحسبا لأي طاريء.

 

كانت شهدت شوارع القاهرة والجيزة عاصفة ترابية، أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الحساسية وجيوب الأنفية من الخروج، كما طالبت المواطنين بالابتعاد عن لوحات الإعلانات.

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وتبقي هذه الأجواء مستمرة إلى الغد حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا


طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة  على جنوب الصعيد  وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.

 

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