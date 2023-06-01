الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

دليل إرشادي للحجاج للحماية من الأمراض المعدية

موسم الحج ٢٠٢٣، فيتو
موسم الحج ٢٠٢٣، فيتو

أصدرت وزارة الصحة دليلا إرشاديا للحجاج في موسم الحج للحماية من الأمراض المعدية.

فريضة الحج 

وتضمن الدليل الإرشادي نصائح للتعامل خلال فترة الحج بجانب نصائح لمرضى السكر والربو والكبد والكلى من اللذين يؤدون فريضة الحج وكذلك نصائح لما بعد فترة الحج. 
 

فيما أعلنت وزارة الصحة عن توفير 30 عيادة طبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن مهام البعثة الطبية للحج للمرور على الحجاج المصريين.

أوضحت وزارة الصحة توفر 75  طبيبا  متواجدين بأكثر من 30 عيادة  في التخصصات الطبية المختلفة.

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كانت قد وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للحجاج المصريين في في موسم حج عام (1444هـ - 2023مـ) وذلك بناء على تقييم مخاطر الصحة العامة، ودراسة الوضع الوبائي، وانتشار الأمراض المعدية على الصعيد الإقليمي والدولي، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة اكتمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقي اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية) مع تقديم شهادة الـQR Code - على ألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر- والتطعيم ضد الالتهاب السحائي، خلال آخر 3 سنوات، مع تقديم شهادة التطعيم، وذلك بناء على اشتراطات السلطات الصحية السعودية.

ومن جانبه، نصح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، أصحاب الأمراض المزمنة باصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية، وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفي فترة الإقامة بالأراضي المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية، مؤكدًا ضرورة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.  

وأشار «قنديل» إلى أن وزارة الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.

ونصح «قنديل» الحجاج المصريين بعد سفرهم إلى الأراضي المقدسة، باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كافة الاستشارات الطبية والوقائية.

 

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الاشتراطات الصحية QR Code الانفلونزا الموسمية الالتهاب السحائي الامراض المعدية لقاح جونسون منظمة الصحة العالمية موسم الحج

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