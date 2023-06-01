أول قرار ضد المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس شخص سرق كمية من مستلزمات الكمبيوتر من داخل مكتبة بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

سرقة مشغولات ذهبية بحلوان

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة محل سكنه.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته "المشغولات الذهبية" المستولى عليها وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

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وأقر بارتكاب واقعتى سرقة أُخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.



باستدعاء المجنى عليهم تعرفو على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.