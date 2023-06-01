موسيماني: الأهلي يستطيع الفوز على الزمالك وهو مغمض العينين

موسيماني، علَّق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على الفرق بين الأهلي والزمالك حاليًا.

وقال موسيماني في حوار عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس: الأهلي يستطيع الفوز على الزمالك حاليًا وهو مغمض العينين.

تصريحات موسيماني عن الزمالك

وأوضح موسيماني: وكيل أعمالي هو المسئول عن هذه الأمور التعاقدية ويبقيني بعيدا عنها تماما، الزمالك كان مهتما بالتعاقد معي وهذا مصدر سعادة بالنسبة لي لأن الزمالك ناد كبير.

وأضاف: “لعبت نهائي أمام الزمالك وكان الفوز عليه بصعوبة لأن الفريق في هذا الوقت كان أقوى من اليوم، ولكن الزمالك اليوم أقل جودة والجميع يمكنه القيام بذلك ليس الزمالك الذي لعبت أمامه، وكان لديهم طارق وزيزو وأوباما وهو ليس ذات الفريق القديم.”

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وتابع: الأهلي يمكنه الفوز عليه وهو مغلق عينيه.. الزمالك فريق كبير أحترمه ولديَّ علاقات قوية مع لاعبين من هناك مثلا مع شيكابالا".

وعن إمكانية تدريب الزمالك قال موسيماني: "إنه ليس الوقت المناسب.. جوارديولا صنع الكثير من الإنجازات مع البايرن وبرشلونة وعندما تأتيه العروض في الوقت غير المناسب لا يرحل، وبالنسبة لي الزمالك الآن هو ليس التوقيت المناسب ربما في المستقبل من الممكن أن يحدث ذلك لكن الآن هو ليس التوقيت المناسب".

🎥 شاهد | في لقاء حصري مع beIN SPORTS أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السعودي أن اهتمام نادي الزمالك بخدماته يعد مصدر سعادة بالنسبة له مشيرا إلى أن التوقيت غيـر مناسب الآن للإشراف على هذا الفريق pic.twitter.com/7fJPdotuL0 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 1, 2023

موقف موسيماني من الاستمرار مع أهلي جدة

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن موقفه من الرحيل أو الاستمرار مع الفريق، بعد أن قادهم للتأهل إلى دوري روشن السعودي من جديد.

وقال موسيماني في تصريحات لقناة «beIN Sports» القطرية إن المهمة الذي جاء إليها قد اكتملت وهي العودة مرة أخرى للدوري الممتاز ومازال لديه عام آخر في عقده مع الأهلي، وهناك الكثير من العرب مختلف الجنسيات يعيشون في جنوب إفريقيا يتابعون وسائل الإعلام وقد تابعوا مقابلة رئيس النادي بعد الفوز بدوري يلو.

وأضاف موسيماني:" كان رد رئيس النادي بشأن الاحتفاظ بالمدرب أم لا أن المدرب قدم أداء جيدا ولكن لدينا طموح أكبر خلال الفترة المقبلة".

وأكمل:" الرئيس لديه طموح وأقبل وأحترم هذا ومن الوارد أنه يرغب في التعاقد مع مدرب أوروبي أو من أمريكا الجنوبية".

وأتم:" لا توجد لدي مشكلة في ذلك، وعقدي مع الأهلي مستمر حتى الموسم المقبل لكن الأمر يعود لإدارة النادي، وما إذا كانت سنحتفظ به أو سننهي العقد، وفي حال المغادرة سأقوم بتسليم النادي وهو متواجد في الدوري الممتاز".

موسيماني يقود أهلي جدة للتتويج بدوري الدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخه

توج أهلي جدة بقيادة بيتسو موسيماني رسميًّا بطلًا لدوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى موسم 2022/2023، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على القادسية (1-0)، بالجولة 33 قبل الأخيرة من نهاية المسابقة.

وكان الأهلي ضمن العودة لدوري روشن السعودي، في وقت سابق، بعد أن شارك في دوري يلو لأول مرة في تاريخه بعد هبوطه العام الماضي.

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