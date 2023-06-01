ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من 4 أحكام بالسجن المؤبد والإعدام بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من 4 أحكام بالسجن المؤبد والاعدام بالجيزة.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج) سبق إتهامه فى 4 قضايا (سلاح بدون ترخيص- قتل – خطف - شروع فـى قتل)، ومحكوم عليه بالإعدام والمؤبد فـى 4 قضايا (قتل - قتل عمد – شروع فى قتل) بالتردد على دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.





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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.





ياتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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