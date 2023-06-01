الخميس 01 يونيو 2023
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حوادث

ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من 4 أحكام بالسجن المؤبد والإعدام بالجيزة

ضبط عنصر إجرامى شديد
ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من 4 أحكام بالسجن المؤبد والاعدام بالجيزة. 

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  أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج) سبق إتهامه فى  4 قضايا (سلاح بدون ترخيص- قتل – خطف - شروع فـى قتل)، ومحكوم عليه بالإعدام والمؤبد فـى  4 قضايا (قتل - قتل عمد – شروع فى قتل) بالتردد على دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

 

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

ياتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين. 

 

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الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة الامن العام النيابة العامة بمديرية امن الجيزة بسوهاج بالقليوبية

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