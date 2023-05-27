السبت 27 مايو 2023
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حوادث

ضبط هارب من إعدام بحوزته مخدرات وأسلحة بالقليوبية

عنصر اجرامى بالقليوبية،
عنصر اجرامى بالقليوبية، فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية من ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى  6 جنايات أبرزها "قتل -قتل عمد والمحكوم عليه فيهما بالإعدام" - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة)؛ وذلك حال تواجده بغرفة بأرض فضاء كائنة بدائرة المركز.

وعثر بحوزته على ( بندقية آلية – 9 خزائن آلية – عدد من الطلقات لذات العيار -  كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – ميزان حساس – دراجة نارية – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة ) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لسهولة التنقل.

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 وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 160 ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية الغير مرخصة.

متهم الخانكة 
متهم الاسماعيلية 

ضبط كمية من مخدر الهيدرو  بالإسماعيلية بقيمة 1.2 مليون جنيه 
كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق) حال تواجده بمسكنه..وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 24 كيلو جرام – ميزان حساس – هاتف محمول – مبلغ مالى – سيارة ربع نقل).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون و200  ألف جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الأمن العام مديرية أمن القليوبية وزارة الداخلية مديرية أمن الإسماعيلية مخدر الهيدرو

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