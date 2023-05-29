ضبط صاحب مكتب توريدات هارب من دفع غرامات مالية بـ21.5 مليون بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب مكتب توريدات هارب من تنفيذ 22 قضية وغرامات مالية بـ21.5 ملايين جنيه فى نطاق القاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مكتب توريدات مطلوب التنفيذ عليه فى 22 قضية "مبانى" بإجمالى غرامات مالية بلغت 21,066,000 مليون جنيه.

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وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

هارب من 37 سنة سجن

وفى سياق آخر ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شخص هارب من تنفيذ 35 حكما قضائيا بإجمالى عقوبات بالحبس أكثر من 37 سنة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) مطلوب التنفيذ عليه فى (35) قضية "تبديد – شيك" بإجمالى حبس أكثر من 37 سنة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال رضا عبدالفتاح الخبير القانوني الأحكام الجنائية ثابتة في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي:

1- شبكة وزارة الداخليه التابعه للسجل المدني.. وبيظهر عليها الأحكام النهائية الذي نفذها المتهم فعلا وبتكون طريقة مسح الحكم منها عن طريق طلب رد الاعتبار وده طلب بيتقدم لمحكمة الجنايات التابع لها سكن المتهم بشرط يمر علي تنفيذ الحكم المدة القانونية.



2- شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام.. بتظهر عليها أي قضية اخدت حكم حتى لو لم تنفذ فيها المتهم وموجودة في الكمائن والأقسام لكن لا تنزل في الفيش الجنائي لو كان المتهم لم ينفذ فيها....لذلك يتم حذفها عن طريق شهادة من الجدول وتذهب إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام وبطاقة المتهم ومنها يتم الإستعلام عن صحة الشهادة لو سليمه بيسددوها.



3- شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي.. وهو عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه واسم والدته وشهرته وسوابقه ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية وكل ذلك لمعرفة المسجلين خطر..فعند خروج متهم بكفالة أو براءة يظهر في عرض المباحث حيث يتم إرسال المتهم لمديرية الأمن لكي يتم تسجيله بأنه متهم في قضية كذا.



4- من الصعب حذف اسم متهم من علي شبكة المعلومات الجنائية لأن وزير الداخلية أصدر كتاب دورى رقم 7 لسنة 2013 بالشروط الواجب توافرها لكي تمسح اسم من المعلومات الجنائية.



وكانت هذه الشروط منها:

- أن يمر خمس سنوات على آخر إتهام دون صدور حكم بعدها في لجنة بتنعقد في الأمن العام كل تلات شهور.. حيث يتم تقديم الطلب لها... وأحيانًا يتم رفض اللجنة المسح بحجة ان العنصر المتهم يهدد اﻷمن.



وأوضح عبدالفتاح الأحكام التي لا تسجل في صحيفة الحالة الجنائية أو الفيش... حيث أنه عند صدور أي حكم نهائي ضد أي مواطن يتم تسجيله بمجرد وروده من النيابات المختصة بأوراق معتمدة، في قاعدة بيانات المصلحة، ويتم وضعه في كل صحيفة جنائية يطلبها المواطن طالما لم يتخذ إجراءات رد الاعتبار القضائي أو القانوني وفقًا للمواد التي نظمها القانون.



- قد لا تظهر السابقة الأولى في صحيفة الحالة الجنائية أما لعدم خطورتها أو حتى لا تكون هذه السابقة عائقًا للمواطن عند التقدم لأية وظيفة طالما أنها غير خطيرة، وأن صاحبها لم يسلك سلوكًا إجراميًا آخر.



- كل السوابق للشخص تظهر في صحيفة بحث السوابق ويستثنى من ذلك، في حالة حصول صاحب السابقة على حكم رد اعتبار حيث تصدر الصحيفة خالية من السوابق.

- انقضاء المدة القانونية بعد تنفيذ الحكم، وهذه المدة تختلف حسب الجرم والحكم الصادر



- في حالة طلب الصحيفة للوظيفة تشكل لجنة "رد الاعتبار" لمعرفة مدي استحقاق مقدم الطلب لصحيفة خالية من السوابق، حيث يتم فحصها من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية، ومصلحة السجون.



كما يتم التفريق بين السابقة والحكم سواء في محكمة الجنح أو محكمة الجنايات:



- الحكم حين يقيد في صحيفة الحالة الجنائية يتم محوه حال الحكم بالبراءة أو الطعن على الحكم بالمعارضة أو الاستئناف، فإذا صدر حكم بالبراءة يتم محوه من السجلات الخاصة بكل متهم والمقيدة على الحاسب الالى"الكمبيوتر" لوحدة تنفيذ الأحكام السابقة وهى الأحكام المقيدة للحرية سواء في جنحة أو جناية، والتي أدى المتهم عقوبتها حتى لو كانت الأولى فإنها تقيد في صحيفة الحالة الجنائية ولا تمحى الا برفع دعوى "رد الاعتبار" بعد مضى المدة المحددة في القانون، ويظهر بـ"الفيش والتشبيه" الحكم النهائي بالحبس، أما الغرامة لا تظهر في الفيش.

- يظهر في الفيش الجنائى الأحكام التي على المحكوم عليه سواء أتم العقوبة أم لا يتمها والقضايا التي تظهر هي الجرائم المخلة بالشرف والتزوير، والأحكام التي تظهر في الفيش لا تسقط عن الفيش بأى مدة إلا بعد رد الاعتبار.

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