محافظ أسوان يكلف بإخلاء كوم إمبو من الأسواق العشوائية بعد حريق شارع بورسعيد

حريق كوم امبو، قال محمد حسن المتحدث باسم محافظة أسوان، المحافظ وجه بإنشاء سوق تجزئة كبير بمدينة كوم أمبو على مساحة 5 أفدنة لاستيعاب المحلات العشوائية وإخلاء وتفريغ وسط المدينة من الباعة الجائلين والأسواق العشوائية.



توجيه محافظ أسوان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": محافظ أسوان وجه بضرورة التخلص من المواقف العشوائية في كوم أمبو ونقلهم إلى مواقف حضارية.



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تدخل قوات الحماية المدنية في حريق كوم امبو

ولفت إلي أنه لولا تدخل قوات الحماية المدنية لامتد الحريق الذي اندلع في أحد المحلات للعقارات الموجودة في شارع بورسعيد في كوم أمبو بشكل كبير.



حريق كوم أمبو

وأشار إلى أن حريق أحد المحلات امتد إلى 18 محلا آخر وعمارة مجاورة في شارع بورسعيد بكوم أمبو.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود إخماد الحريق، والذي امتدت آثاره إلى 19 محل أحذية وملابس، بالإضافة إلى 5 وحدات سكنية بإحدى العمارات المجاورة، وقد شارك فى جهود الإطفاء 8 سيارات مطافئ منهم 7 سيارات تابعين لإدارة الحماية المدنية، وسيارة تابعة لمصانع سكر كوم أمبو، فيما لم يشهد الحريق أى خسائر فى الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بمراجعة منظومة الحريق بشارع بورسعيد، والشوارع الجانبية باعتباره من أهم المراكز والأسواق التجارية التي تشمل العديد من المحلات المتخصصة فى بيع المنتجات المتنوعة والقابلة للإشتعال، مكلفًا رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، ومديرية التضامن الإجتماعى، والجهات المختصة بحصر الخسائر والمتضررين من الحريق لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وأشاد محافظ أسوان بالتدخل السريع والدور الحيوي لقوات الحماية المدنية، ومصانع سكر كوم أمبو واستجابتهم السريعة وتمكنهم بإخماد الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات العامة، فيما تقوم إدارة البحث الجنائى بالمعاينة الميدانية للوقوف على أسباب الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.