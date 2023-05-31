لحظة اندلاع حريق هائل في المحال التجارية بسوق كوم أمبو في أسوان (فيديو)

حريق كوم أمبو، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحظة حريق هائل يلتهم عددا من الأكشاك والمحال التجارية بسوق كوم أمبو في أسوان، وقيام الحماية المدنية بالوصول لمكان الحريق لإطفاءه.

حريق هائل في المحال التجارية بكوم أمبو

وعن حريق كوم أمبو الهائل، الذي اندلع، صباح اليوم الأربعاء، أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبعض شهود العيان أن الحريق شب فى عدد من المحلات التجارية بشارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو بـ محافظة أسوان.

حريق سوق كوم امبو، فيتو



وفور اندلاع الحريق الهائل في شارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو، دفعت قوات الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق، للسيطرة على النيران، التي امتدت إلى عدد من المحال التجارية الموجودة فى الشارع، والقريبة من محطة القطار بمدينة كوم أمبو بأسوان.

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إخماد حريق محال كوم أمبو، فيتو

حريق محال الأحذية بكوم أمبو في أسوان

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن بقايا الحريق الهائل لا يزال مستمرًا في محال الأحذية بكوم أمبو، وهناك خسائر كبيرة في البضائع، وتتصاعد الأدخنة فى كل مكان من المحلات التجارية بشارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.



يذكر أن مدير أمن أسوان كلف إدارة البحث الجنائى بالكشف عن ملابسات الحادث، وبيان سبب الحريق، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.



وعلى الفور تم تشكيل فريق أمنى لكشف ملابسات الحريق، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالحريق، وتمت السيطرة على الحريق واخماده، كما تم رفع آثار الحريق الذي اندلع في المحال التجارية، لعدم إمتداد النيران إلى الأماكن المجاورة.

حريق محال كوم أمبو تجهز على محال الأحذية، فيتو

إندلاع حريق في مبنى خدمات محافظة القاهرة

يذكر أن هناك عددا من الحرائق التي تندلع في هذه الأوقات من العام، وكان آخر هذه الحرائق، الحريق الذي اندلع، مؤخرًا، في مبنى خدمات محافظة القاهرة بمدينة 15 مايو.



حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا يوم 25 مايو الجاري باندلاع النيران بمبنى الخدمات الخاص بمحافظة القاهرة بمدينة 15 مايو، وإصابة ستة وثلاثين شخصًا من جراء الحريق، ووفاة سيدة منهم، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.



وبمطالعة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة ومعاينته، فتبين أن المبنى يحوي عددًا من المديريات التابعة للمحافظة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، وأن به آثار احتراق ورمادًا بواجهة المبنى وداخله، وتهشمًا بالزجاج.

خسائر حريق محال كوم أمبو، فيتو

حرائق في فندق عائم ومحلات عطارة بأسوان

وفي 19 ديسمبر 2022، اندلع حريق في فندق عائم يرسو بمدينة كوم أمبو فى محافظة أسوان، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق محدود، ولم يسفر عنه أى إصابات.



وفي 26 سبتمبر 2022، اندلع بأحد محلات العطارة بشارع البصالى المتفرع من السوق السياحى في أسوان، والذى امتد إلى عمارتين سكنية منها العقار الذى يوجد أسفله المحل، بالإضافة إلى محول ولوحة كهربائية دون أى خسائر فى الأرواح أو أضرار للمواطنين والأسر سواء بالمحل أو الوحدات السكنية.