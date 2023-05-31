محافظ أسوان يتابع جهود إخماد حريق كوم أمبو دون إصابات أو خسائر فى الأرواح (صور)
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود إخماد الحريق، والذي امتدت آثاره إلى 19 محل أحذية وملابس، بالإضافة إلى 5 وحدات سكنية بإحدى العمارات المجاورة، وقد شارك فى جهود الإطفاء 8 سيارات مطافئ منهم 7 سيارات تابعين لإدارة الحماية المدنية، وسيارة تابعة لمصانع سكر كوم أمبو، فيما لم يشهد الحريق أى خسائر فى الأرواح أو إصابات بين المواطنين.
وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بمراجعة منظومة الحريق بشارع بورسعيد، والشوارع الجانبية باعتباره من أهم المراكز والأسواق التجارية التي تشمل العديد من المحلات المتخصصة فى بيع المنتجات المتنوعة والقابلة للإشتعال، مكلفًا رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، ومديرية التضامن الإجتماعى، والجهات المختصة بحصر الخسائر والمتضررين من الحريق لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.
أشاد محافظ أسوان بالتدخل السريع والدور الحيوي لقوات الحماية المدنية، ومصانع سكر كوم أمبو واستجابتهم السريعة وتمكنهم بإخماد الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات العامة، فيما تقوم إدارة البحث الجنائى بالمعاينة الميدانية للوقوف على أسباب الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.
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