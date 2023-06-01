حوادث المحافظات، ميكانيكي يهتك عرض طفل بالمنصورة وآخر يتخلص من حياته، ماذا حدث في حريق كوم أمبو.. آخر تفاصيل قتل سيدة على يد نجلها بالشرقية

شهدت محافظات مصر خلال الـ 24 ساعة عددًا من الحوادث الهامة والمتنوعة ترصدها لكم فيتو خلال التقرير التالي:

مصرع شاب تعرض لصعق كهربائي أثناء عمله على عمود في الغربية

وشهدت قرية صفط تراب بدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مصرع شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله علي أحد الأعمدة، ولفظ أنفاسه الأخيرة وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحلة الكبرى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالغربية بلاغًا يفيد بوفاة عامل في العقد الرابع من العمر، إثر إصابته بصعق كهربائي حال وجوده بعمله.. لــ التفاصيل اضغط هنا

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النيابة تعاين موقع جريمة قتل سيدة على يد نجلها بالشرقية

كما عاينت نيابة الشرقية العامة، موقع مقتل ربة منزل على يد نجلها الطالب الجامعي بدائرة مركز بلبيس، كما أمرت بالتحفظ على المتهم لحين إمكانية استجوابه واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

جريمة حي النادي

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بوقوع جريمة قتل بحى النادى الكائن بدائرة مركز شرطة بلبيس.. لــ التفاصيل اضغط هنا

ميكانيكي يهتك عرض طفل في أرض فضاء بقرية بالمنصورة

وفى سياق منفصل، استدرج ميكانيكي، طفل في عمر 6 سنوات، وهتك عرضه، وذلك بقرية ميت الصارم التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وحررت الأم محضرًا بالواقعة.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث، بورود بلاغ من "هبة.ال ج" 34 سنة ربة منزل ومقيمة قرية مجر التابعة لمركز المنصورة بقيام "محمود.أ.ع" 15 سنة ميكانيكى ومقيم بقرية ميت الصارم باستدراج نجلها البالغ من العمر 6 سنوات إلى قطعة أرض فضاء وهتك عرضه.. لــ التفاصيل اضغط هنا

بعد إصابة زوجته بالسرطان.. عامل ينهي حياته بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية

وكما تخلص عامل بقرية ميت الحارث التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية من حياتة بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال "الحبة القاتلة"، وذلك بعد مروره بحالة نفسية سيئة لإصابة زوجته بمرض السرطان، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفي المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.. لــ التفاصيل اضغط هنا

لحظة اندلاع حريق هائل في المحال التجارية بسوق كوم أمبو في أسوان (فيديو)

حريق كوم أمبو، هذا تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحظة حريق هائل يلتهم عددا من الأكشاك والمحال التجارية بسوق كوم أمبو في أسوان، وقيام الحماية المدنية بالوصول لمكان الحريق لإطفائه.

حريق هائل في المحال التجارية بكوم أمبو

وعن حريق كوم أمبو الهائل، الذي اندلع، صباح الأربعاء، أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبعض شهود العيان أن الحريق شب فى عدد من المحلات التجارية بشارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو بـ محافظة أسوان.. لــ التفاصيل اضغط هنا