جيران الطالب قاتل والدته بالشرقية يكشفون السر وراء الجريمة

كشف جيران وأقارب قاتل والدته المسنة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية عن مفاجآت وتفاصيل جديدة في الواقعة مؤكدين أنه كان متفوقا في دراسته منذ الصغر حتى التحق بالجامعة مشيرين إلى أن المتهم كان يعانى من حالة نفسية سيئة بعد وفاة والده منذ عامين تقريبا وكان دائم الشجار مع والدته وكانت تنتابه بين الحين والآخر نوبة غضب وعنف حادة بسبب فقدانه للوعي.

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ربة منزل في بلبيس

وقالوا لـ "فيتو": الجانى كان يمتاز بالأخلاق الطيبة والاحترام وكان يعشق والده بشكل جنونى لدرجة إنه لا يستطع أن يفارقه لو للحظة واحدة ولكن بعد وفاته أصيب بحالة نفسية سيئة وأصبح تنتابه حالة هياج عصبي على فترات متقطعة ويصعب السيطرة عليه لافتين إلى أن المتهم هو من أبلغ الاجهزة الأمنية بالواقعة وقام بتسليم نفسه.

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جريمة حى النادى

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بوقوع جريمة قتل بحى النادى الكائن بدائرة مركز شرطة بلبيس.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى" أمينة.أ.ع" 47 عاما (ربة منزل) مقيمة بنطاق مركز بلبيس وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية التى قام بها ضباط مركز الشرطة، أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجنى عليها ويدعى"أحمد.ع.ب"20 عاما طالب جامعي حيث كانت الضحية تعيش مع نجلها الوحيد بعد وفاة رب الاسرة منذ عامين تقريبا وزواج وزواج نجليته.

كما تبين أن الجاني قام بطعنها بـ"سكين" عدة طعنات، بالرقبة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم أبلغ الأجهزة الأمنية بالواقعة وتسليم نفسه للقوات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

سماع أقوال أسرة المجنى عليها

وبسؤال نجلة المجنى عليها (متزوجة) أفادت بأن الجيران اتصلوا بها وابلغوها بأن والدتها حدث لها مكروه وأسرعت للمنزل فوجدتها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وبها قطع ذبحي بالرقبة قائلة:“والله امي كانت طيبة أوى وبتعشقه..معرفش ليه عمل كده. شقيقي كان طيب ومحترم ومتفوق ولكن اصيب بحالة نفسية صعبة بعد وفاة والدي”.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة.

دور الطب الشرعي لتحقيق العدالة

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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