حصيلة حريق سوق مدينة كوم أمبو فى أسوان

قال شوقى مصطفى، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، أنه تم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات وتحديد التعويضات للمضارين، فى الحريق الذى اندلع صباح اليوم بالمحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو، كما تم إعداد تقرير وافى عن الواقعه لتقدميه لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

وأضاف أن النيران اندلعت فى 19 محلا تجاريا وكشك للملابس والأحذية، وواجهة عمارتين سكنيتين، وتم السيطرة على النيران خلال ساعتين، بعد أن امتدت لعدد من المحلات التجارية بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

-إعلانات-

يذكر أن مدير أمن أسوان تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بنشوب حريق فى بعض المحال التجارية بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، إلى موقع الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنت فى السيطرة على النيران بعد امتداداها إلى بعض المحال التجارية الموجودة وكلف مدير الأمن، إدارة البحث الجنائى بكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.