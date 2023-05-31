الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حصيلة حريق سوق مدينة كوم أمبو فى أسوان

حريق سوق مدينة كوم
حريق سوق مدينة كوم أمبو فى أسوان، فيتو

قال شوقى مصطفى، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، أنه تم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات وتحديد التعويضات للمضارين، فى الحريق الذى اندلع صباح اليوم  بالمحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو، كما تم إعداد تقرير وافى عن الواقعه لتقدميه لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

وأضاف أن النيران اندلعت فى 19 محلا تجاريا وكشك للملابس والأحذية، وواجهة عمارتين سكنيتين، وتم السيطرة على النيران خلال ساعتين، بعد أن امتدت لعدد من المحلات التجارية بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

-إعلانات-

يذكر أن مدير أمن أسوان تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بنشوب حريق فى بعض المحال التجارية بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، إلى موقع الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنت فى السيطرة على النيران بعد امتداداها إلى بعض المحال التجارية الموجودة وكلف مدير الأمن، إدارة البحث الجنائى بكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.

​ أسوان أشرف عطية محافظ أسوان حريق سوق كوم أمبو

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بالمواقع الأثرية

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.83% (صور)

محافظ أسوان: تشغيل العبارات ليلًا ونهارًا لسرعة إجلاء المصريين من السودان (صور)

الأكثر قراءة

ظهور أحمد بغدودة لاعب المصارعة لأول مرة بعد أيام من اختفائه (فيديو)

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 بعد اعتمادها رسميا

بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ( صور)

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

أول رد فعل من حسام حسن على دعوة النادي الأهلي

حبس مصري 20 عاما وتغريمه مليون دينار فى الكويت

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

Advertisements

منوعات

المزيد

زيارة الصين "وش السعد" على ماسك، ثروته ترتفع 4 مليارات دولار

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار اللحوم، 270 جنيهًا أقل سعر لكيلو اللحم البتلو في الأسواق اليوم

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وتراجع البوري في سوق الجملة

تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق

تراجع سعر اليوان اليوم الأربعاء 31-5-2023 في البنك الأهلي المصري

المزيد

انفوجراف

لضمان رحلة حج آمنة.. نصائح السعودية للحجاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الإسلام دعا لحسن معاملة الإنسان ونهى عن التحرش بالحيوان

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

المزيد
الجريدة الرسمية