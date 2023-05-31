ميكانيكي يهتك عرض طفل في أرض فضاء بقرية بالمنصورة
استدرج ميكانيكي، طفل في عمر 6 سنوات، وهتك عرضه، وذلك بقرية ميت الصارم التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وحررت الأم محضرًا بالواقعة.
وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث، بورود بلاغ من "هبة.ال ج" 34 سنة ربة منزل ومقيمة قرية مجر التابعة لمركز المنصورة بقيام "محمود.أ.ع" 15 سنة ميكانيكى ومقيم بقرية ميت الصارم باستدراج نجلها البالغ من العمر 6 سنوات إلى قطعة أرض فضاء وهتك عرضه.
وعلى الفور توجهت قوة أمنية بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى رئيس مباحث مركز المنصورة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4967 لسنة 2023 إدارى مركز المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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