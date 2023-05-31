الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

مصرع شاب تعرض لصعق كهربائي أثناء عمله على عمود في الغربية

مصرع شاب إثر تعرضه
مصرع شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله علي أحد الأعمدة

شهدت قرية صفط تراب بدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مصرع شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله علي أحد الأعمدة، ولفظ أنفاسه الأخيرة وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى المحلة الكبرى تحت تصرف النيابة العامة.

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وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالغربية بلاغًا يفيد بوفاة عامل في العقد الرابع من العمر، إثر إصابته بصعق كهربائي حال وجوده بعمله.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الشاب وتم نقل جثته إلى مستشفى المحلة التخصصي، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

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وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة تمهيدًا لإستصدار تصريح الدفن، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

 

إرشادات عند التعامل مع مصاب الصعق الكهربائي

1. إذا لاحظت على الشخص توقف نشاطه وعدم ظهور أي علامات تدل على عمل الدورة الدموية، مثل التنفس أو السعال أو الحركة، فعليك البدء بالإنعاش القلبي الرئوي فورا إذا كنت تعلم ذلك بالضغط على القلب.

2. امنع الشخص المصاب من التعرض للبرد، ثم ضع على المناطق المحروقة ضمادة من الشاش المعقم.

3. لا تلمس الشخص المصاب إذا كان لا يزال ملامسًا للتيار الكهربائي.

4. قم بتدفئة المصاب ولا تقم بتحريكه من مكانه إلا في حال الضرورة القصوى ولحين وصول الإسعاف.

5. لا تقترب من أسلاك الجهد العالي حتى يتم فصل التيار.

6. قف بعيدًا عن الأسلاك الكهربائية بالشقة أو المنزل الخاص بك إذا كانت هناك شرارة وشعلة أمامك.

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