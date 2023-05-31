أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي أمام الداخلية في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



تشكيل البنك الأهلي أمام الداخلية

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

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أحمد صبحي _ أحمد ياسين _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد



موعد مباراة البنك الأهلي والداخلية

وتقام مباراة البنك الأهلى أمام فريق الداخلية، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء،على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المباراة لا تقبل القسمة على اثنين خاصة أن موقف الفريقين حرج بجدول الدوري حيث يعانيان من ضبح الهبوط.

ويدخل البنك الأهلى المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز الثالث على التوالى للخروج من الأزمة التى يمر بها والهروب بعيدًا عن شبح الهبوط،

فى حين يخوض الداخلية مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الذى قدمه أمام الزمالك وتعادله بهدف لكل فريق، ويتطلع علاء عبد العال، المدير الفنى للداخلية، لاستغلال الحالة المعنوية للاعبيه لتحقيق الانتصار لتحسين وضعه فى جدول الدورى.

ترتيب البنك الأهلي والداخلية

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة بينما يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

فيما يغيب كريم بامبو مهاجم فريق البنك الأهلى، عن مباراة فريقه أمام الداخلية فى الدورى الممتاز، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية، ويخوض برنامجًا علاجيًا حاليًا تحت إشراف طبيب الفريق.

ويعد كريم بامبو من أفضل عناصر الفريق هذا الموسم عقب المشاركة في 27 مباراة وتمكن من إحراز 10 أهداف.



قائمة البنك الأهلي أمام الداخلية

واختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وجاءت القائمة علي النحو التالي



حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي



خط الدفاع..

أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم



خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمود قاعود _ فراس بن عايفية



خط الهجوم..

أسامة فيصل _ باسم مرسي.



وتشهد القائمة غياب كلا من محمود الزنفلي ومحمد بسيوني وكريم بامبو للإصابة وإسلام جابر للإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات.



حكام مباراة البنك الاهلي والداخلية

وأعلن اتحاد الكرة حكام مباراة البنك الاهلي والداخلية على ان يديرها أحمد الغندور حكم ساحة - ومحمد عزازي ومحمود دين حكمي مساعد،وأحمد نادر عباس حكم رابع، ومحمد علاء هاشم، وعمر فتحي حكمي للفار.

ترتيب الدوري المصري، وحقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 50 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري.



ترتيب الدوري المصري 2023

1- الأهلي 62 نقطة من 24 مباراة

2- بيراميدز 58 نقطة من 28 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 50 نقطة من 29 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 29 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 29 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة