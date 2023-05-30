الثلاثاء 30 مايو 2023
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ملفات وحوارات

شقق الأوقاف، الشروط والمواعيد المقررة لطرح وحدات سكنية ومحلات تابعة للهيئة، متوفرة فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية، والبداية 10 يونيو

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فيتو

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، بالتعاون مع بنك القاهرة عن طرح مرحلة جديدة من الشقق والمحلات والوحدات الإدارية في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، حيث جاءت أماكن طرح وزارة الأوقاف 2023، في عدة أماكن بمحافظات الجمهورية وهذه المحافظات هي:


(القاهرة – الجيزة – القليوبية – بورسعيد – السويس – التل الكبير – الشرقية – الفيوم – بني سويف – البحر الأحمر (الغردقة وسفاجا) – القصير – طنطا – المحلة – كفر الشيخ – دمياط – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الدقهلية – المنيا – أسيوط – سوهاج – الوادى الجديد – قنا – الأقصر – أسوان).

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وأوضحت هيئة الأوقاف أن الشقق والمحلات والأراضي التي سيتم طرحها ستكون بالمزاد العلني، ولن يكون هناك سعر محدد لهذه الوحدات ولكن يتم المزايدة بين المتقدمين للوصول لأعلى سعر ممكن وأكدت الهيئة أنه سيتم سداد تأمين جلسة المزاد وفقا للمبلغ المثبت في كراسة الشروط وفقا لكل وحدة.

مزادات وزارة الأوقاف 2023 

وأوضحت الهيئة أنه يتم سداد مبلغ التأمين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بمقر انعقاد جلسة المزاد على أن تعقد جلسة المزاد يوم السبت الموافق 10 / 6 / 2023، في مقر الجامعة العمالية أول شارع عباس العقاد في مدينة نصر، محافظة القاهرة وفيما يأتي تاريخ جلسات المزاد:

 

1- تاريخ الجلسة 10-6-2013.. الجلسة على شقق مدن: “القاهرة – الجيزة – القليوبية – بورسعيد – السويس – التل الكبير – الشرقية – الفيوم -بني سويف”.

2- تاريخ الجلسة 17-6-2013.. الجلسة على شقق مدن البحر الأحمر بمناطق الغردقة وسفاجا والقصير.

 

3- جلسة مزاد شقق هيئة الأوقاف في مدينة دمنهور تاريخ الجلسة 12-7-2013 الجلسة على شقق مدن: طنطا – المحلة – كفر الشيخ – دمياط – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الدقهلية”.

4- جلسة مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 في مدينة المنيا.. تاريخ الجلسة 17-7-2013


الجلسة على شقق مدن: “المنيا – أسيوط – سوهاج – الوادي الجديد

 

الاوراق المطلوبة لشقق هيئة الأوقاف 2023 

وعن الأوراق المطلوبة يتم إحضار صورة البطاقة والحضور الشخصي أو بتوكيل خاص ولن يسمح الدخول بغير ذلك بمكان القرعة مقر الجامعة العمالية أول شارع عباس العقاد في مدينة نصر، محافظة القاهرة.

 

شروط التقديم في شقق هيئة الأوقاف المصرية 2023

 

1- أقر بأنني عاينت الوحدات السكنية وأوافق على شرائها بحالته وأوصافها ومساحتها الراهنة.

2- أقر بأنه في حالة التعاقد معي وتأخري في سداد أي من هذه الالتزامات المستحقة علي طبقا للشروط المبينة بهذه الكراسة تحل على جميع الأقساط فورا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وفي حالة عدم السداد يحق للهيئة اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وإعادة الإشهار عنها بدون تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء.

3- أتعهد بسداد كافة المصروفات المترتبة على نقل الملكية الخاصة بالشهر العقاري أو غيرها من المصروفات الإدارية التي تقررها الهيئة وأيضًا سداد مصروفات صيانة المبنى واستهلاك الكهرباء والمياه والغاز إن وجد مع باقي المشترين طبقا للقانون

4- كما أتعهد بعدم إدخال أي تعديلات على العين إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وبحيث لا تعطي هذه التعديلات ميزات على حساب مدخل المحلات أو البروز في الشارع أو على حساب المحلات المجاورة وعلي أن يتم ذلك وفقا للقوانين والتعليمات السارية وأن يحصل على موافقة الجهات المختصة وأن هذه المحلات مخصصة لكافة الأغراض التجارية وخلافه عدا الأنشطة التي تضر بالصحة العامة أو تؤثر على سلامة المبنى.
 

 

 

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