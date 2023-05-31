الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

الجامعة العربية المفتوحة في مصر تستعد للعام الجديد.. وتستضيف فرع السودان

الجامعة العربية المفتوحة،
الجامعة العربية المفتوحة، فيتو

عقد مجلس الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر اجتماعه برئاسة الدكتور محمود أبو النصر رئيس الجامعة وبحضور العمداء وأعضاء المجلس.


وناقش المجلس سير عمل الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي وشروط القبول للطلاب الجدد للفصل الدراسي الجديد والعام الدراسي القادم والأنشطة التسويقية خلال فترة  التقديم للعام الدراسي الجديد.


وأكد أبو النصر أهمية الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في كافة برامج الجامعة ومبادراتها، لتوفير بيئة أكاديمية رقمية متكاملة، تخدم مصلحة الطالب في المقام الأول.

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وأشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا من أجل خدمة المنظومة التعليمية في كافة جوانبها، مشيدا بما وصلت إليه الجامعة اليوم من خطوات في تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم نموذج تعليمي متميز وجودة عالي بما يغذي سوق العمل ويخدم توجهات التنمية المستدامة.
يشار إلى أن الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر تابعة للجامعة العربية المفتوحة ببريطانيا وأنها تتبع أساليب الجودة والاعتماد من بريطانيا.


في سياق متصل، تستضيف الجامعة العربية المفتوحة في القاهرة، فرع الجامعة بدولة السودان الشقيق برئاسة الدكتورة عائشة العالم مدير الجامعة المكلف بالسودان.
جاءت تلك الخطوة في أعقاب الأزمة السودانية التي اندلعت منتصف أبريل الماضي وألقت بظلالها على الحياة المعيشية والمواطن السوداني.

مجلس الجامعة العربية المفتوحة الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر الدكتور محمود أبو النصر

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