ميدفيديف يواصل تهديداته: المسئولون البريطانيون هدف عسكري مشروع ولندن عدو أبدي لموسكو

واصل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، سلسلة التهديدات التي اعتاد إطلاقها في الفترة الأخيرة، وهذه المرة كانت موجهة إلى لندن، حيث قال اليوم الأربعاء: إن كل مسؤول بريطاني يساعد أوكرانيا في الحرب "هدف عسكري مشروع"، لأن بريطانيا هي "العدو الأبدي" لموسكو.

وردًا على تصريح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن حق أوكرانيا في استخدام قوتها خارج حدودها، قال ميدفيديف: إن "المسؤولين البريطانيين يجب أن يتذكروا أن بريطانيا يمكن اعتبارها في حالة حرب ضد موسكو".

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حليف لأوكرانيا

وقال ميدفيديف على تويتر: "تتصرف المملكة المتحدة مثل حليف لأوكرانيا، وتقدم لها مساعدات عسكرية في شكل معدات ومتخصصين، أي بحكم الأمر الواقع تقود حربًا غير معلنة ضد روسيا".

وأضاف: "في هذه الحالة، يمكن اعتبار مسؤوليها الحكوميين، عسكريين أو مدنيين، يساعدون في الحرب هدفًا عسكريًا مشروعًا".

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أمس بعد هجوم طائرات دون طيار على موسكو، إن "لأوكرانيا الحق في مهاجمة روسيا خارج أراضيها".

وقال كليفرلي: إن لكييف "حقًا شرعيًا على أراضيها، وكذلك إبراز قوتها خارج حدودها لتقويض قدرة روسيا على بسط قوتها في أوكرانيا نفسها".

The UK’s Foreign Secretary Cleverly has stated that Ukraine “has the legitimate right to … project force beyond its borders to undermine Russia’s ability to project force into Ukraine itself.” According to him, legitimate military targets beyond Ukraine’s border are part of its… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 31, 2023

ضربة استباقية

وقبل أيام، هدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي بأن موسكو ستشنّ ضربة استباقية، حال حصول أوكرانيا على أسلحة نووية من الغرب.

وجاءت تصريحات ميدفيديف في ظل التدفق الهائل للسلاح من جانب الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، لدعم كييف في حربها ضد روسيا.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لعقود

وأعلن ميدفيديف أن الحرب بين موسكو وكييف قد تستمر لمدة عقود وتشهد فترات طويلة من القتال تخللها هدنات مختلفة، وذلك تزامنًا مع بدء تسلم الجيش الروسي مدينة باخموت من مجموعة فاجنر العسكرية، في الوقت التي تعرضت فيه أوكرانيا لهجمات صاروخية روسية.

وقال وكالة الإعلام الروسية: إن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أدلى بتصريحاته خلال زيارة لفيتنام. وكثيرًا ما تصدر تعليقات حادة عن ميدفيديف، وقد وصف السلطات الأوكرانية الشهر الماضي بأنها "عدوى".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميدفيديف قوله "هذا الصراع سيستمر لفترة طويلة جدا، على الأرجح لعقود".

وتابع: "طالما توجد مثل هذه السلطة... ستكون هناك، على سبيل المثال، 3 سنوات من الهدنة وسنتان من الصراع ثم يتكرر كل شيء"، واصفا أوكرانيا بأنها دولة نازية.

حرب نووية

وكان ميدفيديف قال في يناير إن حربًا نووية قد تشتعل في حالة هزيمة موسكو.

وكان ميدفيديف قد كشف عن خطوات "اختفاء" أوكرانيا من الوجود، وحدد 3 سيناريوهات الواردة لمراحل أفول هذه الدولة.

اختفاء أوكرانيا

وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تليجرام": "لقد كتبت في الآونة الأخيرة لماذا تختفي أوكرانيا حان الوقت الآن لنقول كيف ستختفي أوكرانيا، وكذلك ما هو خطر تجدد الصراع في أوروبا وفي العالم".

وأردف ميدفيديف: "سيعتمد هذا على المسار الذي ستتبعه عملية تفكك هذه الدولة المحتضرة نتيجة الصراع العسكري الخاسر (بالنسسية لأوكرانيا)".

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن دميتري ميدفيديف قوله: إن موسكو ستضطر إلى توجيه ضربة استباقية إذا أمد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية.

وقال ميدفيديف “هناك قواعد للحرب لا رجعة فيها. إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية فلا بد من توجيه ضربة استباقية”.

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