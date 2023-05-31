تكريم الزميلين عامر محمود ومحمد حسني بمهرجان مشروعات التخرج بإعلام المنيا

نظم قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنيا، برئاسة الدكتورة رحاب أنور، مهرجان مشروعات التخرج للعام الدراسي ٢٠٢٣، بمسرح الثقافة والفنون، تحت رعاية الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف ماهر النواجي، عميد كلية الآداب.

مرور 25 عاما على تخريج أول دفعة من قسم الإعلام بجامعة المنيا

وشهد المهرجان الذي تزامن مع الاحتفال بمرور 25 عاما على تخريج أول دفعة من قسم الإعلام وتحديدا في 1998، مشاركة عددا من خريجي القسم العاملين في الحقل الإعلامي في الصحافة والتلفزيون والإذاعة والعلاقات العامة.

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المشاركون في مهرجان مشروعات التخرج

حضر المهرجان الذي أشرف على تنظيمه الدكتور محمد لطفي، عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام أبرز مؤسسي القسم بكلية الآداب بجامعة المنيا، الدكتور حسن علي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون، الرئيس الأسبق للقسم، والدكتور محمد سعد إبراهيم، استاذ التشريعات الصحفية، والرئيس الأسبق للقسم أيضا، والدكتورة عزة عزت، أستاذ الإعلام بجامعة المنوفية.

كما شارك في المهرجان الكاتب الصحفي هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين، محمد يحيى يوسف، عضو مجلس النقابة، خالد الإتربى، رئيس القناة الفضائية المصرية، الإعلامى محمد الجازوي، وخالد سعد كبير مذيعين بالقناة الأولى.

وألقت الدكتورة رحاب أنور، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنيا، كلمة عبرت فيها عن امتنانها بمشاركة رموز القسم في المهرجان، موجهة التحية كذلك للخريجين ممن رفعوا اسم قسم الإعلام في العديد من المؤسسات الإعلامية المختلفة.

وأكدت حرص هيئة التدريس بقسم الإعلام على رفع وعي الطلاب بأهمية العمل الإعلامي، وكذلك ضرورة ثقل مهاراتهم من خلال التدريب، للربط بين التعليم الأكاديمي ومجال العمل.

توفير فرص تدريبية للطلاب

وأشارت الدكتورة رحاب أنور، إلى تسخير القسم كافة جهوده من أجل التسهيل على الطلاب في الحصول على فرص تدريبية أثناء الدراسة، وكذلك توفير فرص عمل للخريجين، من خلال التعاون مع أبناء القسم العاملين في المجال الإعلامي.

وخلال الحفل تم عرض فيلم تسجيلي لعدد من خريجي القسم، أشاروا خلاله لتجاربهم العملية في المجال الإعلامي، موجهين عددا من النصائح للطلاب الراغبين في خوض تجربة العمل الإعلامي.

كما شهد الحفل على مسرح الثقافة والفنون بجامعة المنيا، عرض فقرات فنية لكورال الجامعة، بقيادة الدكتور أحمد يحيى، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية، والتي نالت إعجاب جميع الحاضرين.

كما تم عرض برومو مشروعات التخرج للطلاب دفعة ٢٠٢٣، والذي تم برؤية وإخراج الدكتور إبراهيم عبد الله، حيث تضمن الإشارة لمشروعات الشعب الثلاثة بالقسم "الصحافة _ الإذاعة والتلفزيون _ العلاقات العامة والإعلان".

تكريم خريجي القسم العاملين في الحقل الإعلامي

وشهد الحفل تكريم الدكتور أشرف النواجي عميد كلية الآداب، والدكتورة رحاب أنور، رئيس قسم الإعلام بالكلية، لعدد من خريجين قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنيا، من العاملين في المؤسسات الإعلامية المختلفة، وبينهم الزميلين عامر محمود، نائب رئيس التحرير، ومحمد حسني، مساعد مدير التحرير، محرر شئون مجلسي النواب والشيوخ بموقع وجريدة فيتو.

وضمت قائمة المكرمين من خريجي الدفعات السابقة بقسم الإعلام، بينهم: محمد عجمى بالوفد، محمد جمعة، محمد سعودي، إيمان حكيم باليوم السابع، أحمد المهدي بجريدة الأهرام المسائي، محمد نابليون بالشروق، داليا عبد الرحيم، بالبوابة نيوز، رانيا ربيع، موقع مبتدا.

كما تم تكريم محمود إبراهيم، أسلم فتحي، مصطفى حمدي، جمال محمد، علا موسى، علاء إبراهيم، أحمد مكين، إسلام فهمي، زينب محمد توفيق، ومحمد حسنين.

ومن التلفزيون المخرج شريف مصطفى، مخرج تليفزيوني ومنتج فني، علي البلهاسي، رئيس تحرير موقع راديو صوت العرب من أمريكا، وأمير صديق إسحق، معد برامج بالقناة الفضائية المصرية التليفزيون المصري، والإعلامين أحمد محسب، وسيد الفيل، برديوسر ومخرج بالتليفزيون المصري، وأيمن فتحي، وكريم كمال مراسل، النيل للأخبار، ومحمد فيض مخرج بقناة الصعيد.