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رياضة

باريس سان جيرمان يجد بديل ميسي من ريال مدريد

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

يتمسك باريس سان جيرمان بضم أحد نجوم ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل لتعويض رحيل ليونيل ميسي في نهاية الموسم الحالي.

اسيسنو على أعتاب سان جيرمان 


ويتعلق الأمر بماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، الذي قرر الرحيل عن صفوف الميرنجي، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، لعدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أسينسيو حائر بين خيارين حاليا، باريس سان جيرمان أو أستون فيلا.

وأضافت الصحيفة، أنه رغم تفضيل أسينسيو الانتقال لباريس، إلا أستون فيلا لا يزال متفائلا بضمه.

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ويعتمد باريس سان جيرمان في مفاوضاته مع أسينسيو، على الدور البارز الذي سيحظى به في حديقة الأمراء، خاصة مع اقتراب رحيل ليونيل ميسي.

كما يتمتع لويس كامبوس، المدير الرياضي للنادي الباريسي، بعلاقة مميزة مع خورخي مينديز، وكيل أسينسيو، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل إتمام الصفقة.

ويربتط أسينسيو بعلاقة مميزة مع بعض نجوم سان جيرمان، مثل الثنائي سيرجيو راموس وأشرف حكيمي، زميليه السابقين في ريال مدريد، إلى جانب فابيان رويز، لاعب منتخب إسبانيا.

في الوقت ذاته، لا يستبعد أستون فيلا فكرة ضم أسينسيو، معتمدا على جاذبية اللعب في البريميرليج، التي تغري أسينسيو كثيرا.

موقف ريال مدريد من ضم فيرمينو 

 

من ناحية أخرى حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أولوياته بين أهداف الميرنجي لدعم مركز رأس الحربة، خلال الميركاتو الصيفي.

وسبق أن صرح أنشيلوتي بحاجة ريال مدريد لضم مهاجم جديد من أجل الموسم المقبل.

 

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يبحث الريال عن مهاجم جديد، لكنها مهمة ليست سهلة بالنظر إلى أن إيرلينج هالاند، وكيليان مبابي سيكونان متاحين في عام 2024، ما يضع قيودًا على ميركاتو الميرنجي، الصيف المقبل

 

 

وأشارت إلى أن الأسماء التي يدرسها ريال مدريد لدعم مركز رأس الحربة، هي: روبرتو فيرمينو (ليفربول)، وهاري كين (توتنهام)، ودوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس)، وجونزالو راموس (بنفيكا).

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن هاري كين يعد الخيار الأول لدى أنشيلوتي، لكن تظل الأزمة في أن توتنهام سيطلب الكثير من الأموال للموافقة على رحيله.

ومع وضع الصفقات المحتملة مبابي وهالاند في الاعتبار، فإن فيرمينو يعد الخيار الأقل تكلفة في ميركاتو ريال مدريد، لأنه سيأتي مجانا، ويتمتع بخبرة اللعب في فرق النخبة، بالإضافة إلى أنه يشبه كريم بنزيما في أسلوب لعبه.

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