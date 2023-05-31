حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم، الابراج اليومية وتوقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 برج الحمل مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 21 مارس حتى 20 أبريل، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الحمل بها صفة "وديع".

الأبراج اليومية حظك اليوم

ويتميز مواليد برج الحمل بطيبة القلب، ومولود برج الحمل يحب العدل ويكره الظلم، ويحب أن يلقى الدعم والمدح المناسبين دائمًا، ويمتلك الحمل براءة الأطفال؛ فتراه يحب ما يحبه الأطفال، فهو يتابع الأفلام الكرتونية وبرامج الأكشن والمغامرات، ويحب ألعاب التحدي.

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ومولود برج الحمل ضعيف جدًّا أمام الأوجاع الجسمية، وإذا غضب فإنه يهدأ بسرعة ويسامح عمّا مضى.

صفات مواليد برج الحمل

ويتمتع برج الحمل بطبيعة استقلالية، لذلك يحب أن ينفرد بقرارته دون الرجوع إلى أحد، وربما هذا بسبب طبيعته النارية، لديه ثقة عالية في نفسه، إلى جانب أنه يتسم بالنشاط، وعدم التوقف عن الحركة، لكنه ذو صبر قليل، واحذر من إهانته لأن لا أحد يضمن ردة فعله.

حظك اليوم برج الحمل

ويتمتع مولود برج الحمل بشخصية قوية وشجاعة، وهو جريء في مواقف الدفاع عن الآخرين لأنه يكره الظلم والظالمين، ويتحمل مولود برج الحمل المسئولية.

الأبراج اليومية حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 برج الحمل

مهنيا وماليا: القمر في مواجهتك.. ابتعد عن المغامرة واصبر، ولا تتخذ مواقف عنيفة.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا ما زالت علاقتك بشريك حياتك معرضة للتوتر.. حافظ على هدوئك.



مشاهير برج الحمل

مارلون براندو - بيت ديفيس - توماس جيفرسون - هوديني - إلتون جون - أريثا فرانكلين - جلوريا ستينيم - وليام ريتش - شارلي شابلن - جيمس كلارك.

توقعات الابراج اليوم برج الثور الأربعاء 31-5-2023 مهنيًّا وماليًّا وصحيًّا وعاطفيًّا مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 21 أبريل حتى 21 مايو ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الثور بها صفة "دافئ".

الأبراج اليومية حظك اليوم برج الثور

يتميز مولود برج الثور بأنه دومًا يريد أن تكون في مكانة اجتماعية مرموقة، يحتفظ دائمًا بالمال، يحب السفر والخروج، العمل لديه مهم جدًّا.

ومولود برج الثور يعاني كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.

الأبراج اليومية حظك اليوم

يتمتع مولود برج الثور بشخصية قوية ولديه صبر طويل ومن الصعب إحباطه، ومولود برج الثور يميل دومًا للدقة في تنفيذ الأعمال الموكلة له وبإتقان شديد.

صفات مواليد برج الثور

تميز برج الثور بحبه للتأمل، ما يُضفي على طبيعته بعض الهدوء، ولكن من عيوبه أنه متسلط بعض الشيء، إلى جانب العند في شخصيته، ولكن رغم هذا فهو محبوب ممن حوله، لكونه شديد الحرص على سلامة المقربين منه، كما يتميز هذا البرج بحكمته ما يجعل الأصدقاء يميلون إلى الأخذ بنصيحته دائمًا.

توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 برج الثور

مهنيا: القمر في منزل العمل الإيجابي.. تهتم اليوم بتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج وتوظف جهودك جيدا، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. تثابر اليوم من أجل توطيد علاقتك بالآخر وإنجاز واجبات منزلية.



مشاهير برج الثور:

سلفادور دالى - اليزابيث الثانية - لافونتين - بيتر تشايكوفسكى - سايموند فرويد - وليام شيكسبير - باربارا ستراينسد - ليوناردو دافينشي - ويلي نيلسون - كاثرين هيببورن -ج وليام هيوليت - أدولف هتلر.

الأبراج اليومية حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 31-5-2023 برج الجوزاء مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 22 مايو حتى 21 يونيو ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الجوزاء بها صفة "الذكاء".

توقعات الأبراج اليوم

يتميز مواليد برج الجوزاء بأنه ذكي جدًّا، وهو سريع البديهة ويستطيع التركيز على أكثر من شخص أو أكثر من عمل في وقت واحد، ويتكلم بسرعة ويفكر بشكل أسرع.

ومولود برج الجوزاء يعاني كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف، وعليه دومًا أن يأخذ الحيطة والحذر.

حظك اليوم برج الجوزاء

يتمتع مولود برج الجوزاء بأنه شخص متغير ومتجدد وذكي للغاية وهو واثق بنفسه وشخصيته مستقلة ولا يمكن إجباره على القيام بشيء ضد رغبته ومواليد برج الجوزاء لديهم قدرة كبيرة على التعبير عن أنفسهم بشكل جيد.

صفات مواليد برج الجوزاء

أحد أكثر الأبراج هوائية، كل ساعة في حال، فهو مزاجي إلى أبعد حد، ولكن لباقته تجعله شخصية اجتماعية من الطراز الأول، إلى جانب أنه صاحب مواهب متعددة.

توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 برج الجوزاء

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تجد لديك اليوم كل الحماس لتبدأ جديدا، أو لتنجز أعمالك وتحصل على التقدير.

عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب مما يجعلك عاطفيا وتميل اليوم نحو إظهار مشاعر إيجابية.



مشاهير مواليد برج الجوزاء

حظك اليوم، مارلين مونرو- جودي غارلاند - جون كندي - مايلز ديفيس - بوب دايلن – كونفوشيوس - ألكسندر بوشكين - يان فلامنج - الملكة فيكتوريا.

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