مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي الدوري الأوروبي

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 31 - 5- 2023، إقامة العديد من المباريات الهامة والتي يعد أبرزها نهائي الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



إشبيلية * روما – 22:00 - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية والقنوات الناقلة



المحرق البحريني * الاتحاد المنستيري التونسي - 01:00 - abu dhabi sports hd.

الهلال السوداني * الصفاقسي التونسي - 17:00 - abu dhabi sports hd.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الهلال * الرائد – 21:00 - قنوات SSC

النصر * الفتح - 21:00 - قنوات SSC

الاتحاد * الطائي – 21:00 - قنوات SSC

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الخليج * أبها – 21:00 - قنوات SSC

الوحدة * الفيحاء – 21:00 - قنوات SSC

التعاون * الباطن – 21:00 - قنوات SSC

ضمك * الشباب – 21:00 - قنوات SSC

العدالة * الاتفاق – 21:00 - قنوات SSC

الهلال السعودي،فيتو

مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة



مباراة البنك الأهلي والداخلية في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

مباراة فريقي المقاولون والإسماعيلي في تمام الساعة (9:30 مساءً بتوقيت القاهرة وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ترتيب الدوري المصري، حقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 50 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري 2023

1- الأهلي 62 نقطة من 24 مباراة

2- بيراميدز 58 نقطة من 28 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 50 نقطة من 29 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 29 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 29 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة