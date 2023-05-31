الأربعاء 31 مايو 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي الدوري الأوروبي

فريق روما،فيتو
فريق روما،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 31 - 5- 2023، إقامة العديد من المباريات  الهامة والتي يعد أبرزها نهائي الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة


إشبيلية * روما – 22:00 -     beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية والقنوات الناقلة


المحرق البحريني * الاتحاد المنستيري التونسي - 01:00 - abu dhabi sports hd.

الهلال السوداني * الصفاقسي التونسي - 17:00 - abu dhabi sports hd.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة


الهلال * الرائد – 21:00 - قنوات SSC

النصر * الفتح  - 21:00 - قنوات SSC

الاتحاد * الطائي – 21:00 - قنوات SSC

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الخليج * أبها – 21:00 - قنوات SSC

الوحدة * الفيحاء – 21:00 - قنوات SSC

التعاون * الباطن – 21:00 - قنوات SSC

ضمك * الشباب – 21:00 - قنوات SSC

العدالة * الاتفاق – 21:00 - قنوات SSC

الهلال السعودي،فيتو

مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة


مباراة  البنك الأهلي والداخلية في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

مباراة فريقي المقاولون والإسماعيلي في تمام الساعة (9:30 مساءً بتوقيت القاهرة وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ترتيب الدوري المصري، حقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 50 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري 2023
1- الأهلي  62 نقطة من 24 مباراة 
2- بيراميدز  58 نقطة من 28 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  50 نقطة من 29 مباراة 
5- المقاولون العرب  41 نقطة من 29 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- الإسماعيلي  32 نقطة من 28 مباراة
12- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 29 مباراة
13- البنك الأهلي  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 29 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 29 مباراة
18- حرس الحدود  16 نقطة من 28 مباراة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات الدورى مواعيد مباريات الدوري السعودي مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة

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