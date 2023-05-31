مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي الدوري الأوروبي
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأربعاء 31 - 5- 2023، إقامة العديد من المباريات الهامة والتي يعد أبرزها نهائي الدوري الأوروبي.
مواعيد مباريات نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
إشبيلية * روما – 22:00 - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية والقنوات الناقلة
المحرق البحريني * الاتحاد المنستيري التونسي - 01:00 - abu dhabi sports hd.
الهلال السوداني * الصفاقسي التونسي - 17:00 - abu dhabi sports hd.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الهلال * الرائد – 21:00 - قنوات SSC
النصر * الفتح - 21:00 - قنوات SSC
الاتحاد * الطائي – 21:00 - قنوات SSC
الخليج * أبها – 21:00 - قنوات SSC
الوحدة * الفيحاء – 21:00 - قنوات SSC
التعاون * الباطن – 21:00 - قنوات SSC
ضمك * الشباب – 21:00 - قنوات SSC
العدالة * الاتفاق – 21:00 - قنوات SSC
مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
مباراة البنك الأهلي والداخلية في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
مباراة فريقي المقاولون والإسماعيلي في تمام الساعة (9:30 مساءً بتوقيت القاهرة وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ترتيب الدوري المصري، حقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 50 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري.
ترتيب الدوري المصري 2023
1- الأهلي 62 نقطة من 24 مباراة
2- بيراميدز 58 نقطة من 28 مباراة
3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة
4- الزمالك 50 نقطة من 29 مباراة
5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة
6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة
11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة
12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 29 مباراة
13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة
17- طلائع الجيش 26 نقطة من 29 مباراة
18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.