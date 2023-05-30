أخبار العقارات اليوم، قانون التصالح في مخالفات البناء، وطرح وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني
شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:
قانون التصالح في مخالفات البناء، حالات يجوز التصالح فيها وفقا للقانون
قانون التصالح فى مخالفات البناء، حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد الحالات التى يجوز التصالح فيها وفقا لهذا القانون.
الإسكان تطرح وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني
كشف المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح 10 محال تجارية بأنشطة متنوعة، وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (21 م٢: 102 م٢)، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (62 م٢: 119 م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بمزاد علني.
المجتمعات العمرانية تعلن عن تطبيق سهل لدفع فاتورة الكهرباء بالمدن الجديدة إلكترونيا
هيئة المجتمعات العمرانية، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية متمثلة في عدد من أجهزة المدن الجديدة عن إتاحة التحديث الأخير لبرنامج الدفع الإلكتروني تطبيق "سهل" متضمنا امكانية الشحن الإلكتروني لكروت العدادات مسبقة الدفع.
وزير الإسكان يختتم جولة مكونات مشروع تطوير التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين
اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومرافقوهما جولتهم التفقدية بمكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والتى استمرت نحو 5 ساعات، بتفقد ساحة ومبنى السلام، وتتكون من ساحة خارجية، وساحة كبرى للاحتفالات الخارجية تسع 5 آلاف شخص، ومبنى عرض متحفي متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات تسع 500 شخص، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع.
1.3 مليار جنيه أرباح بنك التعمير والإسكان بالربع الأول من 2023
كشفت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن تحقيق نمو استثنائي ومؤشرات قوية خلال الربع الأول من عام2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال نمو صافي الأرباح لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول 2023 بنسبة نمو قدرها 107%.
وزير الإسكان: منطقة الزيتونة بجنوب سيناء تضم 21 مجمعا سكنيا
استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولتهما التفقدية لمكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الزيتونة، وهى إحدى مكونات المشروع، ويرافقهم مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات المنفذة للمشروع.
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مركز الزوار بالتجلي الأعظم
عقب تفقدهم للأعمال بمنطقة الزيتونة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومرافقوهما، لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمركز الزوار، وهو أحد مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان الأعمال بمنطقة الزيتونة
استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولتهما التفقدية لمكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الزيتونة، وهى إحدى مكونات المشروع، ويرافقهم مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات المنفذة للمشروع.
نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل لتعزيز قدرات العاملين بجهاز تنظيم المياه
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة العمل الختامية لتعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، كما ترأس اجتماعًا بخصوص الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، الممول من البنكين الدولي والآسيوي بمرحلتيه الأولى والثانية.
وزير الإسكان: مهلة شهر لاستكمال سداد مقدمات حجز وحدات الطرح الأخير
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بالطرح الأخير بمشروعات (سكن مصر - دار مصر - جنة - الإسكان المتميز - القطامية جاردنز)، والذين حجزوا تلك الوحدات إلكترونيًا خلال المدة من ۲۰۲۳/۳/۲٦: ٢٠٢٣/٤/٥، مهلة لمدة شهر من تاريخ إخطارهم من قِبَلِ بنك التعمير والإسكان، لاستكمال سداد مقدمات الحجز مُحَمَّلَة بالأعباء من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية فى 18 مايو الجاري، وحتى تاريخ قيام العملاء بالسداد، وذلك تيسيرا من الهيئة على العملاء الذين لم يتمكنوا من سداد مقدمات الحجز خلال المدة الزمنية المقررة بكراسة الشروط.
وزير الإسكان يبحث مع اتحاد المستثمرين تعزيز المشروعات الاستثمارية
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين "اتحاد المستثمرين"، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث سبل دفع وتعزيز المشروعات الاستثمارية بمختلف أنواعها فى المدن الجديدة.
ختام الاجتماع العاشر للجنة الفنية لمؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة
على هامش الاجتماع العاشر للجنة الفنية لمؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة، الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبى، عُقد مؤتمر صحفى ضم المهندس وليد البارودى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان وأمين عام مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، وسيمون كيبرونو شيلوجى وزير التعاونيات وتنمية الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الحكومة الكينية، بهدف استعراض النجاحات التي حققتها التعاونيات الكينية.
سكان حدائق أكتوبر يزينون المدينة بأيديهم
حدائق أكتوبر، قام عدد من سكان منطقة مصر الدون تاون بمشروع ٢٢٨ بالتعاون مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر بتجميل غرف الكهرباء بالمشروع على نفقتهم الخاصة.
بيع 18 ورشة حرفية بحدائق أكتوبر بسعر 48.5 ألف جنيه للمتر
كشف جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن نتائج المزاد العلني لبيع مجموعة من الورش الحرفية بالمدينة، وتم بيع عدد 18 ورشة حرفية بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة وذلك تلبية لرغبة السكان ولمنع العشوائيات لتكون أول منطقة حرفية بمدينة حدائق أكتوبر.
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