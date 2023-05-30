أخبار العقارات اليوم، قانون التصالح في مخالفات البناء، وطرح وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

قانون التصالح فى مخالفات البناء، حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد الحالات التى يجوز التصالح فيها وفقا لهذا القانون.

كشف المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح 10 محال تجارية بأنشطة متنوعة، وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (21 م٢: 102 م٢)، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (62 م٢: 119 م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بمزاد علني.

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هيئة المجتمعات العمرانية، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية متمثلة في عدد من أجهزة المدن الجديدة عن إتاحة التحديث الأخير لبرنامج الدفع الإلكتروني تطبيق "سهل" متضمنا امكانية الشحن الإلكتروني لكروت العدادات مسبقة الدفع.

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومرافقوهما جولتهم التفقدية بمكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والتى استمرت نحو 5 ساعات، بتفقد ساحة ومبنى السلام، وتتكون من ساحة خارجية، وساحة كبرى للاحتفالات الخارجية تسع 5 آلاف شخص، ومبنى عرض متحفي متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات تسع 500 شخص، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع.

كشفت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن تحقيق نمو استثنائي ومؤشرات قوية خلال الربع الأول من عام2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال نمو صافي الأرباح لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول 2023 بنسبة نمو قدرها 107%.

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولتهما التفقدية لمكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الزيتونة، وهى إحدى مكونات المشروع، ويرافقهم مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات المنفذة للمشروع.

عقب تفقدهم للأعمال بمنطقة الزيتونة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومرافقوهما، لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمركز الزوار، وهو أحد مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولتهما التفقدية لمكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الزيتونة، وهى إحدى مكونات المشروع، ويرافقهم مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات المنفذة للمشروع.

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة العمل الختامية لتعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، كما ترأس اجتماعًا بخصوص الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، الممول من البنكين الدولي والآسيوي بمرحلتيه الأولى والثانية.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بالطرح الأخير بمشروعات (سكن مصر - دار مصر - جنة - الإسكان المتميز - القطامية جاردنز)، والذين حجزوا تلك الوحدات إلكترونيًا خلال المدة من ۲۰۲۳/۳/۲٦: ٢٠٢٣/٤/٥، مهلة لمدة شهر من تاريخ إخطارهم من قِبَلِ بنك التعمير والإسكان، لاستكمال سداد مقدمات الحجز مُحَمَّلَة بالأعباء من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية فى 18 مايو الجاري، وحتى تاريخ قيام العملاء بالسداد، وذلك تيسيرا من الهيئة على العملاء الذين لم يتمكنوا من سداد مقدمات الحجز خلال المدة الزمنية المقررة بكراسة الشروط.

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين "اتحاد المستثمرين"، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث سبل دفع وتعزيز المشروعات الاستثمارية بمختلف أنواعها فى المدن الجديدة.

على هامش الاجتماع العاشر للجنة الفنية لمؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة، الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبى، عُقد مؤتمر صحفى ضم المهندس وليد البارودى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان وأمين عام مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، وسيمون كيبرونو شيلوجى وزير التعاونيات وتنمية الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الحكومة الكينية، بهدف استعراض النجاحات التي حققتها التعاونيات الكينية.

حدائق أكتوبر، قام عدد من سكان منطقة مصر الدون تاون بمشروع ٢٢٨ بالتعاون مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر بتجميل غرف الكهرباء بالمشروع على نفقتهم الخاصة.

كشف جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن نتائج المزاد العلني لبيع مجموعة من الورش الحرفية بالمدينة، وتم بيع عدد 18 ورشة حرفية بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة وذلك تلبية لرغبة السكان ولمنع العشوائيات لتكون أول منطقة حرفية بمدينة حدائق أكتوبر.