وزير الإسكان: مهلة شهر لاستكمال سداد مقدمات حجز وحدات الطرح الأخير
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بالطرح الأخير بمشروعات (سكن مصر - دار مصر - جنة - الإسكان المتميز - القطامية جاردنز)، والذين حجزوا تلك الوحدات إلكترونيًا خلال المدة من ۲۰۲۳/۳/۲٦: ٢٠٢٣/٤/٥، مهلة لمدة شهر من تاريخ إخطارهم من قِبَلِ بنك التعمير والإسكان، لاستكمال سداد مقدمات الحجز مُحَمَّلَة بالأعباء من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية فى 18 مايو الجاري، وحتى تاريخ قيام العملاء بالسداد، وذلك تيسيرا من الهيئة على العملاء الذين لم يتمكنوا من سداد مقدمات الحجز خلال المدة الزمنية المقررة بكراسة الشروط.
وقال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إن المهلة تأتى استجابة للطلبات التى تقدم بها بعض العملاء المخصص لهم الوحدات، بالسماح لهم باستكمال سداد مقدمات الحجز بعد انتهاء المدة المقررة، حيث بلغ عدد العملاء المستكملين لمقدمات الحجز ۱۲۲۰۸ عملاء، وعدد العملاء غير المستكملين لمقدمات الحجز ٦٥٧ عميلًا.
بنك التعمير والإسكان يتولي إخطار العملاء بالمهلة الجديدة
وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية: يتولى بنك التعمير والإسكان، إخطار العملاء بالمهلة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عناوينهم، أو إرسال رسالة نصية (SMS) على أرقام الهواتف المدونة بطلبات الحجز للعملاء، وفي حالة السداد تستكمل باقي الإجراءات طبقًا للقواعد، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
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