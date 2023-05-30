سكان حدائق أكتوبر يزينون المدينة بأيديهم

حدائق أكتوبر، قام عدد من سكان منطقة مصر الدون تاون بمشروع ٢٢٨ بالتعاون مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر بتجميل غرف الكهرباء بالمشروع على نفقتهم الخاصة.

كما تطوعت كل من مريم أدم ومنال شحاتة إحدى الفنانات التشكيليات القاطنين بمشروع ٢٢٨ بـحدائق أكتوبر بالتبرع بجهودهم للحفاظ على جمال وشكل مدينة حدائق أكتوبر.

والذي دفع كلا من المهندس محمد مصطفي رئيس الجهاز والمهندس أحمد نمور نائب رئيس الجهاز بتوجيه الشكر للسكان لما بدر منهم من تعاون مثمر لتجميل المدينة ولمبادرتهم للتعاون من أجل الحفاظ علي نظافة المشروع.

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حملات موسعة بمدينة حدائق أكتوبر لمكافحة العشوائية

قام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بشن حملات على مدار يوم أمس لمواجهة انتشار العشوائية بكافة مظاهرها بالمدينة.

وتضمنت حملة مكافحة العشوائية بمدينة حدائق أكتوبر أشرف الجوهري مدير التنمية والمقدم طه الجارحي رئيس شرطة المرافق والأستاذ إمام فتحي مدير الإعلانات والأستاذ أسامة مدير رخص التشغيل.

ورفعت في حملة رفع كافة الإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية متمثلة في سوق الجملة وطريق الواحات والفيوم وكذلك منطقة دهشور، هذا بالإضافة إلى حملة صباح أمس الخميس بكمباوند حي الأشجار على المحلات التي تعمل بدون رخصة تشغيل كما قام بإزالة فورية لدور رابع مخالف بالمحصورة أ.

حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحدائق أكتوبر

وفي ذات السياق قام جهاز مدينة حدائق أكتوبر تحت إشراف المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز بحملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة مبان مخالفة بالمحصورة بمدينة حدائق أكتوبر.

وأسفرت حملة إزالة المخالفات بمدينة حدائق أكتوبر عن إزالة ٢ سقف رابع مخالف وذلك بقيادة أشرف الجوهري مدير التنمية والمقدم محمد عصمت رئيس شرطة التعمير وأمن الجهاز وإدارة التراخيص، وصرح جهاز مدينة حدائق أكتوبر أنه من المقرر استمرار حملات إزالة المباني المخالفة بكافة الأحياء السكنية وذلك لمنع انتشار العشوائية بالمدينة.

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن جميع القطع المخالفة تم وقف التعامل عليها بجهاز المدينة ولن يتم السماح لها بأي إجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء أو تنازل.

ويشدد جهاز مدينة حدائق أكتوبر على المواطنين عدم الانصياع خلف مروجي الإشاعات أن قانون التصالح في مخالفات البناء ما زال يعمل حيث إن قانون التصالح يطبق على المخالفات التي تمت قبل ٤ - ٢٠١٩ ولا يتم قبول تصالح لهذه المخالفات إلا للطلبات التي وردت للجهاز قبل ٣ - ٢٠٢١ وأنه تم حصر لكافة المخالفات بخلاف ذلك للإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.