بيع 18 ورشة حرفية بحدائق أكتوبر بسعر 48.5 ألف جنيه للمتر

حدائق أكتوبر، كشف جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن نتائج المزاد العلني لبيع مجموعة من الورش الحرفية بالمدينة، وتم بيع عدد 18 ورشة حرفية بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة وذلك تلبية لرغبة السكان ولمنع العشوائيات لتكون أول منطقة حرفية بمدينة حدائق أكتوبر.

وتم إتاحة الورش بأنشطة (ميكانيكا سيارات - تكييف سيارات - نجارة - حدادة - تغيير زيوت - الموتال - سمكرة -.......).

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر على بيع جميع الورش المطروحة سابقًا والتي كانت عبارة عن (18 ورشة كمرحلة أولى) بمساحات تتراوح بين 13.5م2 وحتى 27 م2 بسعر المتر المربع يتراوح بين 26 ألف جنيه وحتى 48.5 ألف جنيه.

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وأكد جهاز مدينة أكتوبر على أنه سيتم انعقاد مزاد آخر قريبا لبيع عدد من الورش استكمالا لتوفير كافة الانشطة الحرفية بالمدينة.

جهاز مدينة حدائق أكتوبر يزيل مخالفات البناء بمنطقة ابني بيتك الخامسة

وفي سياق أخر قام جهاز مدينة حدائق أكتوبر اليوم بإزالة مخالفات بناء بمنطقة ابني بيتك الخامسة وذلك للتعدي على كامل الردود الخلفي بالمخالفة للترخيص والاشتراطات البنائية.

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر استمرار حملات إزالة المباني المخالفة بكافة الأحياء السكنية، وذلك لمنع انتشار العشوائية بالمدينة.

وأضاف جهاز مدينة حدائق أكتوبر بأن جميع القطع المخالفة تم وقف التعامل عليها بجهاز المدينه ولن يتم السماح لها بأي إجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء أو تنازل وغيره.

وشدد جهاز مدينة حدائق أكتوبر المواطنين عدم الانصياع خلف مروجي الإشاعات أن قانون التصالح ما زال يعمل حيث إن قانون التصالح يطبق فق علي المخالفات التي تمت قبل ٤/٢٠١٩ ولا يتم قبول تصالح لهذه المخالفات إلا للطلبات التي وردت للجهاز قبل ٣/٢٠٢١ وأنه تم حصر لكافة المخالفات بخلاف ذلك للإزالة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحدائق أكتوبر

وعلى ذات السياق قام جهاز مدينة حدائق أكتوبر تحت إشراف المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز بحملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة مبان مخالفة بالمحصورة بمدينة حدائق أكتوبر.

وأسفرت حملة إزالة المخالفات بمدينة حدائق أكتوبر عن ازالة ٢ سقف رابع مخالف وذلك بقيادة أشرف الجوهري مدير التنمية والمقدم محمد عصمت رئيس شرطة التعمير وامن الجهاز وإدارة التراخيص،

وصرح جهاز مدينة حدائق اكتوبر انه من المقرر استمرار حملات ازالة المباني المخالفة بكافة الأحياء السكنية وذلك لمنع انتشار العشوائية بالمدينة.

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن جميع القطع المخالفة تم وقف التعامل عليها بجهاز المدينه ولن يتم السماح لها بأي إجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء أو تنازل.

ويشدد جهاز مدينة حدائق أكتوبر على المواطنين عدم الانصياع خلف مروجي الاشاعات ان قانون التصالح في مخالفات البناء لازال يعمل حيث إن قانون التصالح يطبق على المخالفات التي تمت قبل ٤ - ٢٠١٩ ولا يتم قبول تصالح لهذه المخالفات إلا للطلبات التي وردت للجهاز قبل ٣ - ٢٠٢١ وانه تم حصر لكافة المخالفات بخلاف ذلك للإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.