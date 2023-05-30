وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مركز الزوار بالتجلي الأعظم

عقب تفقدهم للأعمال بمنطقة الزيتونة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومرافقوهما، لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمركز الزوار، وهو أحد مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

محافظ مجموعة يلتقي شيوخ القبائل والعشائر بمنطقة التجلي

وخلال تجول وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء، ومرافقوهما، بمركز الزوار، التقوا مجموعة من شيوخ القبائل والعشائر وأهالى مدينة سانت كاترين، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم، للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى استجاب لمطالب أهالى مدينة سانت كاترين، وأصدر توجيهاته بتنفيذ أعمال التطوير، التى أدت إلى إحياء المدينة، وحافظت على هويتها وطابعها المقدس، مؤكدين أن الشكر موصول لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ومحافظ جنوب سيناء، والجهاز المركزى للتعمير، وكل من يساهم فى إنجاز هذا المشروع القومى.

-إعلانات-

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة والتراث، وتعد المعايير البيئية، واشتراطات تطوير المناطق التراثية، هى الحاكمة فى تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويتم استخدام خامات من البيئة المحيطة، (حجر كاترين)، وألوان المباني متوافقة مع الطبيعة الجبلية المحيطة، ويتم مراعاة اشتراطات وضوابط تطوير المناطق التراثية المعمول بها من قبل اليونسكو، وجميع تصميمات المبانى والمنشآت بمشروع التطوير، متوافقة مع البيئة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، ويتم إشراك المجتمع المحلى فى عملية التطوير.

وأوضح وزير الإسكان، أن مركز الزوار يتكون من أرضي + أول + روف مشاة، وتبلغ مساحة الدور الأرضى 3170 م2، ويضم مركز الزوار المكونات التالية (استقبال ومعلومات – محال – مكاتب إدارية – مكاتب حجز رحلات وطيران – مطعم وكافيتريا – القبة السماوية)، وجار الانتهاء من أعمال التشطيبات والاعمال الكهربائية، كما يتم التأثيث تمهيدًا للتشغيل التجريبى.

وحرص الدكتور عاصم الجزار، واللواء خالد فودة، على التقاط صورة تذكارية مع شيوخ القبائل وأهالي سانت كاترين، والعاملين بالمشروع، حيث أكد وزير الإسكان لأهالي سانت كاترين، أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، من أجمل وأفضل المشروعات التى تنفذها الوزارة، ويستحق جائزة عالمية.