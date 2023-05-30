وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان الأعمال بمنطقة الزيتونة

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولتهما التفقدية لمكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الزيتونة، وهى إحدى مكونات المشروع، ويرافقهم مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات المنفذة للمشروع.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، واللواء خالد فودة، ومرافقوهما، بمنطقة الزيتونة، وتفقدوا أعمال تشطيب الوحدات السكنية، وتضم منطقة الزيتونة، 21 مجمعا سكنيا بها 564 وحدة (26 وحدة بكل مجمع - أرضى + أول)، تشطيب فوق متوسط – فاخر، بمساحات من 100: 230 م2)، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع، إضافة إلى إنشاء خدمات متكاملة (مسجد – كنيسة – محال تجارية)، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات.

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وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروع، وتنفيذ أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع العام، على أعلى مستوى يليق بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والتى تقع فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

وزير الإسكان يصل مدينة سانت كاترين لتفقد مكونات مشروع "تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام"



وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، إلى مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد المكونات المختلفة الجارى تنفيذها ضمن مشروع "تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بمدينة سانت كاترين.



تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين "اتحاد المستثمرين"، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث سبل دفع وتعزيز المشروعات الاستثمارية بمختلف أنواعها فى المدن الجديدة.

مطالب أعضاء اتحاد المستثمرين

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى مطالب أعضاء اتحاد المستثمرين، وناقشهم فيها، مؤكدًا أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على تعزيز البيئة المناسبة، وتوفير الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بالمدن الجديدة، من أجل تحقيق الهدف بتنمية تلك المدن، وجذب المواطنين للإقامة بها، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، وتوفير المزيد من فرص العمل.