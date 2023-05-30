تفاصيل إصابة سائق سيارة ربع نقل على طريق رافد جمصة
شهد طريق رافد جمصة بمحافظة الدقهلية إصابة سائق سيارة ربع نقل جراء اصطدامه بالحائط الخرساني بالجزيرة الوسطى على الطريق وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، باصطدام سيارة ربع نقل 2 كابينة بالجزيرة الوسطى وعمود إنارة على طريق رافد جمصة، وإصابة السائق.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وغادة الحمادي، رئيس مركز بلقاس، وسيارة الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة سائق السيارة، وتم نقله لمستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم.
وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.
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