تعليقا على هجمات "الدرون" على موسكو، بوتين: أوكرانيا تحاول "ترويع" الروس

في أول تعليق له على الهجوم الذي شنته الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تسعى إلى "ترويع" الروس.

وأشاد بوتين بمنظومة الدفاع الجوي في العاصمة التي عملت "بشكل مرض" على حد قوله.

وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي العام: "اختار نظام كييف.. ترويع روسيا وترويع المواطنين الروس".

وأضاف: "عملت منظومة الدفاع الجوي في موسكو بشكل طبيعي ومرضٍ".

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استهداف مركز الاستخبارات الأوكرانية

وأتى الهجوم على موسكو بحسب الرئيس الروسي ردًا على ضربة روسية استهدفت مقر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

كذلك، اعتبر الرئيس الروسي أن الدول الغربية خدعت بلاده عندما وعدتها بعدم توسيع الناتو باتجاه الشرق، ثم بعد ذلك وصلت إلى أوكرانيا.

وقال: "لم يخدعونا ويقولوا لنا إنه لن يكون هناك أي تحرك للناتو باتجاه الشرق فحسب، بل وصلوا إلى أوكرانيا أيضًا.. ففي عام 2014، كما تعلمون، قاموا بالانقلاب وبدأوا، ببساطة، في القضاء على كل من يرغب بطريقة أو بأخرى في بناء علاقات طبيعية مع موسكو، بالإضافة إلى ذلك، بدأوا حربًا في دونباس".

وقال الرئيس الروسي: "لقد ذكرنا في السابق إمكانية استهداف مراكز صنع القرار. ومقر الاستخبارات العسكرية الأوكراني الذي تعرض للهجوم قبل يومين أو ثلاثة أيام، هو أحدها. وردًا على ذلك، اختار نظام كييف مسارًا مختلفًا" بمهاجمة موسكو. وأكدت وكالة "إنترفاكس" للأنباء اليوم الثلاثاء، استهداف مراكز لصنع القرار في أوكرانيا، وقالت نقلًا عن وزارة الدفاع، إن القوات الروسية شنت ضربات على "مراكز صنع القرار" في أوكرانيا.

زالوجني على قوائم المطلوبين

وبعد الهجوم الذي نفذ اليوم عبر 8 طائرات مسيرة واستهدف مبان في موسكو، قالت وكالة الإعلام الروسية: إن وزارة الداخلية الروسية وضعت القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على إحدى "قوائم المطلوبين".

وأفادت الوكالة نقلًا عن قاعدة بيانات المطلوبين لدى الوزارة بأن البند المطلوب بموجبه زالوجني غير محدد.

ولا يقتصر الرد الروسي على وزارة الدفاع، بل أعلنت وزارة الخارجية من جهتها، أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ "أشد الإجراءات الممكنة" ردًا على هجوم موسكو.

وأضافت الوزارة في بيان: "ثبت أن تأكيدات مسؤولي حلف شمال الأطلسي بأن نظام كييف لن يشن ضربات في عمق الأراضي الروسية مجافية للحقيقة تمامًا".

وقالت: "روسيا تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ أشد الإجراءات الممكنة ردًا على الهجمات الإرهابية من نظام كييف".

بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن البلاد تحتفظ بحق اتخاذ أشد الإجراءات ردا على الهجمات الأوكرانية بالمسيرات.

اتهامات للغرب

ومن وجهة نظر موسكو، فإن دعم الغربيين لأوكرانيا يدفعها إلى شن هجمات "غير مسؤولة" بشكل متزايد.

وأكدت الخارجية، أن "دعم الغربيين لنظام كييف يدفع القادة الأوكرانيين إلى ارتكاب أعمال إجرامية غير مسؤولة بشكل متزايد"، متّهمة أوكرانيا بالسعي إلى "نشر الذعر" في روسيا.

وتنفي أوكرانيا علاقتها بالهجوم الأخير، وقال مستشار بالرئاسة الأوكرانية اليوم، إن "بلاده غير ضالعة بالهجوم لكنها تستمتع بمشاهدة الأمر وتوقع المزيد من الهجمات".

وقال ميخايلو بودولياك لقناة "بريكفاست شو" على يوتيوب، "بالطبع نحن سعداء بمشاهدتها ونتوقع زيادة في الهجمات. لكن بالطبع لا علاقة لنا مباشرة بالأمر".

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