طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

اتهمت الشرطة في غويانا طالبة في سن المراهقة بإشعال حريق عمدا في مهجع للفتيات، ما أسفر عن مقتل 18 من زملائها في المدرسة وصبي يبلغ من العمر 5 سنوات، تم توجيه الاتهام إليها كشخص بالغ بارتكاب 19 تهمة قتل.

طالبة تحرق 18 من زملائها

مثلت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا تقريبًا أمام جلسة الاستماع في محكمة جنوب العاصمة جورج تاون، وصدر أمر باحتجازها في انتظار إجراءات أخرى في المحكمة.

يزعم المحققون أنها أشعلت النيران في مدرسة مهدية الثانوية في 21 مايو غضبا من المسؤول عن مصادرة هاتفها المحمول. تخدم المدرسة الداخلية الحكومية قرى السكان الأصليين النائية في جنوب غرب البلاد.

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لم يُسمح للمدعى عليها بالمرافعة في التهم، وسوف تمثل أمام المحكمة للمرة الثانية في 5 يوليو عندما سيحدد محامو الدولة والدفاع ما إذا كانوا مستعدين لبدء محاكمة أولية أم لا. في حالة إدانتها، يمكن أن تواجه المدعى عليها السجن المؤبد.

بدأ الحريق في المدرسة قبل منتصف الليل بقليل، حيث أصيب أكثر من 20 طالبا بجروح، بينما قام رجال الإنقاذ بسحب 20 آخرين على الأقل من المبنى.



وتم نقل أحد الطلاب المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في نيويورك لتلقي العلاج المتخصص، بينما غادر معظمهم المستشفى.

يذكر أن الأبواب الخمسة كانت مقفلة بمفاتيح من الداخل.

وقال مستشار الأمن القومي، جيرالد غوفيا، إن مدير المبنى، أو أم المنزل، أغلقت جميع الأبواب لمنع الطالبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عامًا من التسلل إلى الخارج للتواصل الاجتماعي في مدينة التعدين مع الذكور البالغين.

أصيبت المسؤولة بالذعر وتخبطت بالمفاتيح بينما اندلع الحريق في المبنى.

جدير بالذكر أن غيانا التعاونية وسابقًا غِيانا البريطانية، هي دولة ذات سيادة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية ولكنها ثقافيًا جزء من منطقة البحر الكاريبي الناطقة باللغة الإنجليزية، كانت غيانا مستعمرة هولندية وبريطانية (لأكثر من 200 سنة)، كما انها الدولة الوحيدة من دول الكومنولث في البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية كما أنها أيضًا عضو في مجموعة الكاريبي التي يقع مقر أمانتها في عاصمة غيانا جورج تاون.

وتعد غيانا هي واحدة من الدول القليلة جدًا في الكاريبي والتي ليست جزيرة. حققت غيانا استقلالها عن المملكة المتحدة في 26 مايو 1966، وأصبحت جمهورية في 23 فبراير 1970.

تاريخيًا، تتألف المنطقة المعروفة باسم «غيانا» من مساحة كبيرة من الأرض إلى الشمال من نهر الأمازون وشرقي نهر أورينوكو وتعرف باسم «أرض المياه الكثيرة». تتألف غيانا التاريخية من ثلاث مستعمرات هولندية: ايسيكويبو وديميرارا وبيربيس. يحد غيانا الحديثة إلى الشرق سورينام وإلى الجنوب والجنوب الغربي البرازيل وإلى الغرب فنزويلا ومن الشمال المحيط الأطلسي.

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